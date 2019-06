Agrokomora: Nie každá bryndza vyrobená v SR je skutočne slovenská

Slovenskí ovčiari by potrebovali väčší záujem zo strany spotrebiteľov aj štátu o to, aby komodita, akou je ovčie mlieko, bola na Slovensku viac podporovaná.

Liptovské Revúce 17. júna (TASR) - Bryndza vyrobená na Slovensku nemusí vždy pochádzať zo slovenského ovčieho mlieka. Môže za to enormný nárast dovozu ovčieho mlieka zo zahraničia, najmä z Francúzska, Talianska či Maďarska. Slovensko je pritom krajinou, ktorá si vie ovčie mlieko vyrobiť aj samostatne. Počas pondelňajšieho brífingu na Poľnohospodárskom družstve v Liptovských Revúcach to uviedol predseda Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK) Emil Macho.



„Pokiaľ si chcú spotrebitelia kúpiť slovenskú bryndzu, musí byť minimálne z 50 % vyrobená z ovčieho mlieka. Práve táto zložka je mnohokrát dovezená zo zahraničia,“ priblížil predseda SPPK.



Podľa Macha by slovenskí ovčiari potrebovali väčší záujem zo strany spotrebiteľov aj štátu o to, aby komodita, akou je ovčie mlieko, bola na Slovensku viac podporovaná. „Často sa stane, že slovenský ovčiar vyrobí ovčie mlieko za jedno euro, z Francúzska ho sem však dovezú za 85 centov. Je to o globalizovanom svete a otvorenom európskom trhu, ktorý sa na jednej strane tvári, že je pre každého rovnaký, no nie je tomu tak. Dotácie krivia nielen trh s ovčím mliekom, ale aj so zeleninou a ostatnými potravinami,“ upozornil.







V súvislosti s touto problematikou existujú podľa Macha viaceré riešenia. Buď sa v celej Európe zrušia dotácie a každý bude môcť rovnako súťažiť, alebo budú podmienky pre slovenských poľnohospodárov, pôdohospodárov a potravinárov dorovnávané z národnej úrovne.



Momentálne je na Slovensku 340.000 oviec. Na to, aby bolo Slovensko sebestačné, by ich podľa predsedu SPPK malo byť na našom území zhruba 600.000. Výrazným problémom je aj nezáujem spoločnosti a mladých ľudí o poľnohospodárstvo a salašníctvo. „Potrebujeme si prejsť tým obdobím, aby si slovenský občan a vláda uvedomili, že pôdohospodárstvo a potravinárstvo sú skutočne dôležité,“ dodal Macho.



Riaditeľ Zväzu chovateľov oviec a kôz na Slovensku Slavomír Reľovský pripomenul, že prvoradým cieľom je apelovať na spotrebiteľa, aby si našiel svojho baču. „To je motto, ktorým by sme chceli, aby sa každý spotrebiteľ riadil. Aby si našiel človeka, ktorý mu bude dodávať kvalitné výrobky zo stopercentného slovenského ovčieho mlieka. Dávame mu k tomu aj pomôcku - kto chce kvalitný slovenský výrobok rýdzo z ovčieho mlieka, nech hľadá výrobok označený logom Zlatá ovečka,“ uzavrel Reľovský.