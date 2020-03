Agrokomora: Pôdohospodárstvo by malo byť jednou z priorít vlády

Bratislava 2. marca (TASR) - Rezort pôdohospodárstva by mal byť jedným z prioritných rezortov budúcej vlády. Uviedla to pre TASR hovorkyňa Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK) Jana Holéciová v reakcii komory na výsledky sobotňajších (29. 2.) volieb do Národnej rady (NR) SR.



SPPK podľa nej rešpektuje vôľu ľudí, ktorí si v parlamentných voľbách vybrali na najbližšie roky svojich politických zástupcov v NR SR. Pre pôdohospodárov a potravinárov je podľa nej zásadné to, aby pôdohospodárstvo bolo jedným z kľúčových rezortov novovznikajúcej vlády. Významnú úlohu v tomto rezorte by malo zohrať aj poddimenzované a nedocenené potravinárstvo.



"Je dôležité, aby rezort pôdohospodárstva bol od začiatku rezortom, o ktorom sa bude hovoriť. Pôdohospodárstvo, potravinárstvo, ale aj rozvoj vidieka si zaslúžia patričnú pozornosť. Problematika pôdohospodárstva a potravinárstva je výsostne odborná téma a tak k nej treba aj pristupovať. Veríme slovám víťaza volieb, že práve atribúty ako odbornosť, skúsenosti z praxe budú rozhodujúcimi faktormi pri výbere nového vedenia ministerstva pôdohospodárstva. Vzhľadom na zásadnú previazanosť odvetvia s európskymi zdrojmi sa v tomto a budúcom roku rozhodne o tom, ako to u nás bude vyzerať s toľko medializovanými témami, ako sú potravinová sebestačnosť, oživenie vidieka, klimatické zmeny, komplexné pozemkové úpravy a výkonnosť odvetvia," uviedol v reakcii na výsledky volieb predseda SPPK Emil Macho.



SPPK je podľa Holéciovej pripravená na konštruktívnu a odbornú diskusiu so všetkými zainteresovanými stranami pri príprave programového vyhlásenia vlády. Rovnako je SPPK pripravená okamžite rokovať s novým vedením ministerstva. Medzi prioritné témy, ktoré potrebuje odvetvie v najbližších rokoch riešiť, patria okrem nastavenia budúcich pravidiel v Spoločnej poľnohospodárskej politike (CAP) EÚ po roku 2020 aj intenzívna podpora špeciálnej rastlinnej a živočíšnej výroby a výraznejšia podpora domáceho spracovateľského potravinárskeho priemyslu.