Agrokomora podporuje očistný proces sektoru pôdohospodárstva

Bratislava 13. mája (TASR) – Potravinárska komora Slovenska (PKS) sleduje zverejňované informácie o odkrývaní korupčných afér v sektore pôdohospodárstva, do ktorej boli zapojení bývalí vysokí predstavitelia Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA) a Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR.



"Sme rozčarovaní z rozsahu páchanej trestnej činnosti, ako aj počtu zadržaných osôb. PKS pritom počas predchádzajúcich rokov požadovala transparentné procesy vrátane odstránenia subjektívnych kritérií na hodnotenie žiadostí o nenávratné finančné príspevky či podporu väčšieho počtu subjektov nižšími čiastkami. Potravinári podporujú očistný proces agrosektoru a vyzývajú na nastavenie transparentných pravidiel v rámci činnosti štátnych agentúr a prideľovania podpôr," uviedla PKS.



Potravinárska komora Slovenska považuje očistný proces v sektore agropotravinárstva za nevyhnutný krok k nastaveniu transparentných pravidiel a podpory, ktorá bude smerovať ku skutočnému rozvoju výroby potravín na Slovensku. PKS pritom počas celého svojho pôsobenia žiadala MPRV SR, aby uprednostňovalo podporu existujúcich kapacít pred budovaním nových, aby podporilo čo najširší okruh subjektov a vylúčilo subjektívny prvok pri posudzovaní žiadostí.



"Finančné prostriedky pre korupčné aféry smerovali aj do projektov, ktoré v konečnom dôsledku nepodporili rozvoj pôdohospodárstva. Podporujeme a schvaľujeme súčasné očistné procesy celého sektoru. Nesprávne nastavená politika podpory agropotravinárstva minulými vládami sa momentálne odráža v historicky najvyššej hodnote negatívneho salda zahraničného obchodu s potravinami a nízkom podiele slovenských potravín na pultoch obchodov," uviedol prezident PKS Daniel Poturnay.



PKS podľa neho už v minulosti upozorňovala aj na fakt, že z finančných prostriedkov, ktoré boli určené na celé programové obdobie 2013 až 2020 pre potravinársky priemysel v sume 200 miliónov eur, bolo 94 % zazmluvnených ešte pred nástupom novej vlády v roku 2016. Ďalšou ranou pre potravinárov bol presun finančných prostriedkov, ktoré boli určené pre spracovateľský potravinársky priemysel, do ďalších podopatrení v rámci Programu rozvoja vidieka. O tom, že bývalé vedenia MPRV nemali záujem rozvíjať potravinársky priemysel na Slovensku, svedčí podľa PKS aj fakt, že za posledné 4 roky dostali potravinári podporu len vo výške 6 miliónov eur, čo je pri stovkách miliónov, ktoré ročne prideľuje rezort pôdohospodárskemu sektoru, mizivá čiastka.



"Pevne veríme, že nové vedenie agrorezortu, ktoré sa schválením programového vyhlásenia vlády SR zaviazalo zvýšiť podiel slovenských potravín na pultoch, nastaví jasné a transparentné pravidlá podpory výroby potravín a začne na tejto úlohe čo najskôr pracovať. PKS je pripravená poskytnúť k naplneniu tohto cieľa svoju odbornú pomoc a predkladať konštruktívne návrhy," uzatvoril Poturnay.