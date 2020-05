Agrokomora: Poľnohospodári začali zisťovať tohtoročné škody na úrode

Bratislava 25. mája (TASR) - Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora (SPPK) spúšťa veľký monitoring škôd, ktoré zatiaľ na plodinách spôsobilo tohtoročné počasie. Informovala o tom Jana Holéciová, hovorkyňa SPPK.



Najskôr opakujúce sa nočné mrazy, potom dlhotrvajúce extrémne sucho, lokálny ľadovec a premnožená zver - práve tieto faktory sa podľa Holéciovej aj v tomto roku podpíšu pod kvalitu a množstvo dopestovanej úrody. Už dnes je podľa nej totiž isté, že úrody bude menej. Klimatické zmeny sa stali už normou. Nejde o zriedkavý jav, ale každoročne sa opakujúci stav s negatívnymi následkami na produkciu potravín.



Upozornila, že SPPK potrebuje zmapovať čo najväčšiu plochu Slovenska, aby dostala maximum objektívnych informácií o poškodení úrody za rok 2020. Aj preto sa do veľkého monitoringu škôd môžu zapojiť všetci poľnohospodári, nielen členovia SPPK. Pestovatelia majú k dispozícii špeciálnu internetovú aplikáciu/tabuľku, do ktorej budú zapisovať druh poškodenej plodiny, výmeru poškodenej plodiny, región a finančné straty.



SPPK bude podľa Holéciovej monitorovať škody spôsobené suchom, poľovnou zverou, hrabošmi, ľadovcom a mrazom. Práve mrazy už spôsobili počas tejto jari škody za takmer 9,5 milióna eur. Najviac zasiahli ovocné sady (predbežné škody za 3,6 milióna eur), repku (2,1 milióna eur), cukrovú repu (0,6 milióna eur), pšenicu (0,6 milióna eur), jačmeň (0,6 milióna eur), jahody (0,4 milióna eur) a kukuricu (0,3 milióna eur).



Poznamenala, že do monitoringu škôd sa automaticky dostalo aj extrémne sucho. Hoci v ostatných dňoch na Slovensku prší, už sa podľa nej nemožno spoliehať na to, že aktuálne dažde zachránia celú úrodu. Niektoré porasty sú totiž natoľko poškodené, že im už nepomôže ani májová vlaha.



Dodala, že SPPK následne monitoring vyhodnotí, zráta škody a určí najpostihnutejšie lokality a poľnohospodárske plodiny. Zároveň je pripravená kedykoľvek diskutovať s vedením Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR o zriadení rizikového fondu, z ktorého by sa v budúcnosti riešili následky klimatických zmien a strát na úrode.