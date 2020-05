Agrokomora: Sme za očistu slovenského agropotravinárstva

Bratislava 15. mája (TASR) - Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora (SPPK) podporuje dôkladné vyšetrenie aféry Dobytkár, ktoré postupne odkrýva, kam až siahali mocné chápadlá agrárnej korupčnej chobotnice. Uviedla to hovorkyňa SPPK Jana Holéciová.



Priblížila, že SPPK plne podporuje očistný proces, ktorý sa začal už aj v poľnohospodárstve, a to zatknutím bývalých kľúčových hráčov Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA). Štvrtkové (14. 5.) rozhodnutie Najvyššieho súdu SR to podľa nej len potvrdzuje.



"Plne podporujeme krédo súčasnej vlády o nulovej korupcii. Sme zásadne proti rozkrádaniu verejných zdrojov aj eurofondov, ktoré majú slúžiť na podporu slovenského poľnohospodárstva a potravinárstva a nie na nezákonné obohacovanie sa jednotlivcov," podčiarkla hovorkyňa.



Po dôkladnom vyšetrení kauzy, po prijatí protikorupčných opatrení a stransparentnení systému prideľovania podpôr, napríklad zavedením objektívnych kritérií pri hodnotení žiadostí, volá SPPK aj vzhľadom na to, že obeťou sa stali všetci slušní poľnohospodári uchádzajúci sa o agrárne podpory.



"Zásadne sa dištancujeme od obludného kruhu korupcie, ktorý bol v tejto oblasti odhalený. Sme zhrození z toho, do akých obrovských rozmerov prerástol tento korupčný systém. Všetci slušní poľnohospodári všetkých foriem hospodárenia – malí, veľkí, rodinní, samostatne hospodáriaci roľníci - sa stali obeťou. Boli totiž hodení do jedného vreca s jednotlivcami, ktorí na tomto systéme roky parazitovali. Dôsledky ich konania majú závažný vplyv na celé agropotravinárstvo. Našim najväčším problémom je to, akým spôsobom čerpáme prostriedky z 2. piliera, teda z Programu rozvoja vidieka, na čo dlhodobo upozorňujeme," uviedol predseda SPPK Emil Macho. Pokiaľ sa chcú slovenskí poľnohospodári a potravinári hrdo pozrieť do očí spotrebiteľov, musíme sa spoločne dištancovať od takéhoto konania.



Holéciová dodala, že zvolenie nového generálneho riaditeľa PPA a príprava novej Spoločnej poľnohospodárskej politiky (CAP) po roku 2020 sú príležitosťou, ako zmeniť vnímanie poľnohospodárstva ako zdroja obrovského balíka podpôr slúžiaceho aj na protizákonné obohacovanie sa niektorých jednotlivcov.