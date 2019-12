Agrokomora spúšťa monitoring škôd na poľnohospodárskych plodinách

Bratislava 5. decembra (TASR) - S pokračujúcim zberom jesenných plodín pribúdajú nové škody na poľnohospodárskych porastoch. Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora (SPPK) sa preto rozhodla spustiť druhé kolo veľkého monitoringu škôd na poľnohospodárskych plodinách. Informovala o tom Jana Holéciová, hovorkyňa SPPK.



Aktuálne a presné informácie o škodách bude podľa nej SPPK zbierať od štvrtka. Pestovatelia ju budú informovať o stratách na plodinách, ktoré poškodili štyri nepriaznivé prírodné činitele – ľadovec, sucho, premnožené hraboše a premnožená poľovná zver. To sú pritom hlavné dôvody nižších úrod letných alebo jesenných plodín v našich regiónoch.



"K veľkému monitoringu škôd sa vraciame preto, lebo ešte stále nemáme pozbierané všetky jesenné plodiny. Pestovatelia rozsah strát napríklad pri kukurici následkom sucha alebo zveri vedia vyhodnotiť až po zbere. Ak chceme ďalej pracovať s presnými údajmi a navrhovať systémové opatrenia v rámci manažmentu riadenia rizík v poľnohospodárstve, potrebujeme poznať presnú výšku strát na poľnohospodárskej produkcii za rok 2019," uviedol podpredseda SPPK Miroslav Štefček.



V prírodných podmienkach na Slovensku sú podľa hovorkyne dva hlavné zbery plodín. "V lete zbierame obilniny a repku, počas jesene kukuricu na zrno, slnečnicu, cukrovú repu, sóju a zemiaky. Už minimálne tri roky po sebe sme svedkami toho, aký majú následky klimatických zmien negatívny vplyv na poľnohospodársku produkciu," spresnila hovorkyňa SPPK.



"Bolo by krátkozraké, ak by sme výkyvy počasia s priamymi dopadmi na plodiny neočakávali aj v ďalších rokoch. Poľnohospodári sa chcú zodpovedne postaviť voči riešeniu klimatických zmien. Bez spustenia rizikového fondu, z ktorého by sa financovali straty na poľnohospodárskej produkcii, sa však z miesta nepohneme. Budeme maximálne pripravení aj v budúcom roku diskutovať o jeho význame a zriadení," dodal Štefček.



Hovorkyňa pripomenula, že prvé kolo veľkého monitoringu, ktorým mapovala SPPK výpadky najmä na letných plodinách, prinieslo straty približne na 200.000 hektároch pôdy, čo je približne desatina celkovej výmery poľnohospodárskej pôdy na Slovensku. "Škody sme rátali v miliónoch eur. Neodzrkadľujú pritom výpadky za celé Slovensko, keďže ich máme len od našich členov. V skutočnosti sú tak straty ešte vyššie. Nové a aktualizované údaje škôd za celý rok 2019 budeme poznať začiatkom budúceho roka," dodala Holéciová.