Agrokomora vyzýva ľudí, aby nepanikárili a nerobili si veľké zásoby

Bratislava 12. marca (TASR) - Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora (SPPK) vyzýva spotrebiteľov, aby zbytočne v obchodoch nepanikárili. Uviedla to pre TASR Jana Holéciová, hovorkyňa SPPK v reakcii na vládou vyhlásenú mimoriadnu situáciu pre nový koronavírus.



"Podľa nás nie je dôvod robiť si veľké zásoby trvanlivých potravín. Naši potravinári stíhajú zásobovať obchody, niektoré výrobné segmenty zvýšenému dopytu totiž už pred niekoľkými dňami prispôsobili aj pracovné zmeny. Hovoríme najmä o dvoch výrobných segmentoch – o pekárenskom a mlynskom segmente," spresnila.



Poznamenala, že podľa pekárov vždy, keď je na trhu kríza alebo sa robí panika, je dopyt po pekárskych výrobkoch, je to totiž základná potravina a spotrebiteľ ju do zásoby nakupuje za každých okolností. Situácia spôsobená novým koronavírusom naozaj spôsobila, že nárast, či už po čerstvom alebo trvanlivom pečive, je. "Hovoríme o mierne zvýšenom dopyte, nie o dramatickom náraste," podčiarkla.



Niektorí mlynári reagovali podľa Holéciovej na zvýšený dopyt po slovenských múkach tak, že zvýšili výrobu a posilnili pracovné zmeny. V konkrétnom mlyne štandardne napríklad pracujú na tri zmeny, v týchto dňoch práve pre koronavírus 'nabehli' na štvorzmennú prevádzku. Výrobné a baliace linky idú naplno aj počas víkendu.



"Podľa Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov (SZPCC), ktorý je členom SPPK, keby zákazník nakupoval výlučne slovenskú produkciu, tak by sme mohli byť v tejto oblasti sebestační. Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora preto naďalej apeluje na zákazníkov, aby sa v obchodoch rozhodovali najmä podľa krajiny pôvodu a preferovali slovenské potraviny," zdôraznila.



"Podľa nášho názoru sa práve v týchto dňoch naplno potvrdzuje, aký podstatný význam má vysoká potravinová sebestačnosť krajiny. Aj preto je dvojnásobné opodstatnený apel našich potravinárov, aby sa zvýšila pozornosť štátu práve na spracovateľský potravinársky priemysel a adekvátne tomu sa zvýšila aj jeho podpora z národných zdrojov," dodala hovorkyňa SPPK.



Vláda SR vyhlásila v stredu (11. 3.) v súvislosti s rizikom šírenia nového koronavírusu na celom území krajiny mimoriadnu situáciu. Platí od štvrtka od 6.00 h. Podľa premiéra Petra Pellegriniho (Smer-SD) môže vláda a štátne orgány na základe mimoriadnej situácie použiť ustanovenia zákona, ktoré inak nemôže využiť. Niektoré rozhodnutia sa podľa neho budú riešiť príkazmi a nariadeniami, a nie správnymi konaniami, ktoré môžu mať dlhý byrokratický priebeh.