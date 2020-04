Agrokomora zisťuje škody, ktoré spôsobili jarné mrazy

Bratislava 17. apríla (TASR) - Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora (SPPK) začala zisťovať škody, ktoré na poľnohospodárskych plodinách spôsobujú v týchto dňoch silné prízemné mrazy. Uviedla to hovorkyňa SPPK Jana Holéciová.



Informovala, že najväčšia agropotravinárska samospráva na Slovensku spustila monitoring v polovici apríla. Škody budú nahlasovať prostredníctvom online formulára jednotlivé regionálne poľnohospodárske a potravinárske komory, zväzy a združenia, ktoré majú aktuálne informácie od svojich členov. Keďže mrazivé jarné noci sa v tomto roku zopakovali už niekoľkokrát, Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora sa rozhodla do monitoringu zapojiť aj pestovateľov, ktorí nie sú jej členmi.



"Takýmto spôsobom získame údaje o škodách s oveľa väčšou výpovednou hodnotou. Do monitoringu sa môžu zapojiť všetci pestovatelia, ovocinári či vinohradníci, ktorým prízemné nočné mrazy poškodili tohtoročnú úrodu. Nahlásiť môžu straty napríklad na obilninách, zelenine, jahodách, cukrovej repe, špargli, viniči či na kvitnúcich ovocných stromoch a ďalších poľnohospodárskych plodinách," spresnila.



Upozornila, že výrazné straty pritom už avizujú napríklad ovocinári. Podľa Ovocinárskej únie Slovenska, ktorá je členom SPPK, si len doterajšia záchrana kvitnúcich stromov vyžiadala náklady za viac ako 1,3 milióna eur. Kým bežne vypestujú ovocinári 50.000 ton ovocia, v tomto roku sa produkcia zníži odhadom na 30.000 ton ovocia.



Obdobie jarných prízemných mrazov sa podľa Holéciovej možno ešte neskončilo. Po minulé roky boli totiž mrazivé noci ešte aj na prelome apríla a mája. Škody spôsobené mrazmi bude SPPK zbierať do 4. mája. Následne ich vyhodnotí a rozhodne o ďalšom postupe.



Holéciová doplnila, že následky klimatických zmien ovplyvňovali poľnohospodársku produkciu aj v roku 2019. SPPK preto vlani urobila dva veľké monitoringy, kde zisťovala rozsah škôd spôsobených ľadovcom, premnoženou poľovnou zverou, suchom a hrabošmi.



Dodala, že poškodená plocha dosiahla výmeru 315.000 hektárov, čo je jedna šestina celkovej výmery poľnohospodárskej pôdy SR. Celková odhadovaná výška škôd za rok 2019 spôsobená suchom, hrabošmi, poľovnou zverou a ľadovcom je približne 55 miliónov eur.