Agrokomora: Zrážky v uplynulých dňoch zastavili jarné práce na poliach

V predchádzajúcom kalendárnom týždni podľa nej napršalo približne 20 až 40 milimetrov (mm). Najviac zrážok spadlo na severe, do 50 až 60 mm, najmenej zrážok bolo na dolnom Zemplíne (6 až 7 mm).

Bratislava 25. mája (TASR) - Daždivé počasie zastavilo práce na poliach. V niektorých oblastiach sa poľnohospodárske stroje do mokrej pôdy nemôžu dostať. Uviedla to pre TASR hovorkyňa Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK) Jana Holéciová.



V predchádzajúcom kalendárnom týždni podľa nej napršalo približne 20 až 40 milimetrov (mm). Najviac zrážok spadlo na severe, do 50 až 60 mm, najmenej zrážok bolo na dolnom Zemplíne (6 až 7 mm). Prvá polovica týždňa bola veľmi chladná. V polohách nad 600 metrov nad morom sa prechodne vytvorila aj snehová pokrývka.



Holéciová informovala, že v Bratislavskom kraji (okresy Bratislava, Malacky, Pezinok, Senec) sú porasty vďaka výdatným zrážkam v dobrej kondícii. Pre daždivé počasie nemohli poľnohospodári dokončiť sejbu kukurice na zrno a sóju. V okolí Plaveckého Štvrtka diviačia zver poškodila približne 50 hektárov osiatej kukurice, ktorú budú musieť poľnohospodári nanovo do pôdy doplniť.



V okrese Galanta má podľa nej vegetácia dostatok vlahy. Daždivé počasie počas uplynulého týždňa brzdilo ošetrenie porastov kukurice, slnečnice a cukrovej repy, hlavne proti burinám a sťažovalo práce so zberom krmovín. Ak počasie dovolí, poľnohospodári urýchlene pristúpia k ošetreniu porastov hustosiatych obilnín proti prípadným hubovitým chorobám.



Približne rovnakú situáciu s dostatkom vlahy a prerušením jarných prác na poliach podľa Holéciovej hlásia poľnohospodári zo všetkých sledovaných regiónov, ktorých Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora zahrňuje do svojho pravidelného týždenného monitoringu.



Doplnila, že v považskobystrickom regióne (okresy Ilava, Považská Bystrica, Púchov) sa naplno začala pasienková sezóna a spolu s ňou aj senážovanie krmovín. Poľnohospodári už nehovoria o suchu, aktuálne zrážky výdatne pomohli všetkým plodinám. "Väčšina podnikov v regióne Prievidza začala so zelenou žatvou," dodala hovorkyňa SPPK.