Agrokomory: Menovanie štátneho tajomníka rezortu je ďalším sklamaním

Bratislava 20. apríla (TASR) - Rada poľnohospodárskych a potravinárskych samospráv (RPPS) SR je sklamaná z menovania druhého štátneho tajomníka Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR, ktorým sa stal Samuel Vlčan. Uviedla to hovorkyňa Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK) Jana Holéciová v reakcii na nedeľňajšie (19. 4.) rozhodnutie vlády.



RPPS SR podľa nej na jednej strane rešpektuje výsledky parlamentných volieb. Na druhej strane je však pre ňu veľkým odborným sklamaním, že ani na druhú najdôležitejšiu pozíciu ministerstva sa nedostal človek, ktorý je odborníkom v oblasti poľnohospodárstva a potravinárstva.



"Je nám veľmi ľúto, že menovaním druhého štátneho tajomníka nemajú poľnohospodári a potravinári žiadneho zástupcu vo vedení ministerstva, ktorý by mal reálnu skúsenosť s prácou v poľnohospodárskej alebo potravinárskej výrobe," uviedol predsedajúci RPPS SR a zároveň predseda SPPK Emil Macho.



Vlčan je podľa Macha určite výborným bankárom a manažérom s bohatými skúsenosťami a vedomosťami získanými aj zahraničnými štúdiami, súčasná krízová doba si však podľa neho žiada na túto pozíciu človeka, ktorý je nielen výborným manažérom, ale aj uznávaným odborníkom na agropotravinárstvo. "Dnes potrebujeme zvyšovať potravinovú sebestačnosť s ľuďmi, ktorí poznajú problematiku a majú skúsenosti z reálneho života. Nemáme čas na experimenty a nepremyslené kroky, ktoré v poslednom období evidujeme v našom rezorte," zdôraznil.



"Vedenie ministerstva si na nás nenašlo čas pri príprave programového vyhlásenia vlády (PVV), vyhovára sa na pseudodôvody. V piatok (17. 4.) sme sa dozvedeli, že prioritou pre nové vedenie je situácia v oblasti pôdy a zefektívnenie fungovania rezortu," podčiarkol predseda SPPK.



Prioritným problémom v súčasnej dobe je však podľa neho koronakríza, výkonnosť agropotravinárstva a žalostná potravinová sebestačnosť. "Tieto priority však nebude možné realizovať bez aktívnych poľnohospodárov a potravinárov v úzkej spolupráci s odborne zdatným vedením ministerstva s praktickými skúsenosťami. Veríme slovám premiéra, že odbornosť a skúsenosti budú rozhodujúce pri personálnych nomináciách a že zváži vymenovanie tretieho štátneho tajomníka, ktorý bude odborník na agropotravinárstvo," dodal Macho.



Holéciová pripomenula, že Rada poľnohospodárskych a potravinárskych samospráv SR požiadala už v predchádzajúcich týždňoch o stretnutie s novým vedením Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Dodnes sa stretnutie neuskutočnilo.



"RPPS SR zatiaľ trpezlivo čaká na nový termín v nádeji, že minister pôdohospodárstva si nájde aj pre nás čas na vzájomnú odbornú komunikáciu," doplnila predsedníčka Agrárnej komory Slovenska (AKS) Helena Patasiová.



Radu poľnohospodárskych a potravinárskych samospráv SR tvorí päť najreprezentatívnejších organizácií v agropotravinárskom sektore Slovenska, a to SPPK, AKS, Potravinárska komora Slovenska, Zväz poľnohospodárskych družstiev a obchodných spoločností a Združenie vlastníkov pôdy a agropodnikateľov Slovenska.