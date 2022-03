Agrolesníctvo je príležitosť pre hospodárenie pri zmene klímy

Zvolen 15. marca (TASR) - Príležitosťou pre udržateľné hospodárenie na pôde v podmienkach zmeny klímy bude agrolesníctvo. Táto kombinácia poľnohospodárskej produkcie a pestovania drevín na pôde je zároveň akýmsi návratom do minulosti, k obhospodarovaniu krajiny spôsobom podobným, akým ju využívali naši predkovia. Na tlačovej konferencii vo Zvolene o tom informovali zástupcovia Národného lesníckeho centra (NLC) a Slovenskej agrolesníckej asociácie (SAA).



Agrolesníctvo by malo podľa Jaroslava Jankoviča z NLC priniesť napríklad potravinovú sebestačnosť či zníženie vplyvu priemyselného poľnohospodárstva. Má tiež viacero environmentálnych prínosov, ako je zníženie uhlíkovej stopy, ochrana pôdy pred eróziou, zlepšenie klimatických pomerov.



Budovanie takýchto agrolesníckych systémov je podľa odborníkov z NLC a SAA na Slovensku iba na začiatku. NLC sa však touto témou zaoberá už niekoľko rokov. Tento rok predložilo Ministerstvu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR na posúdenie aj prvú metodiku na zakladanie agrolesníckych systémov na poľnohospodárskej pôde, ktorá by mala byť základom pre rozvoj tohto spôsobu hospodárenia a tiež podkladom pre všetkých, ktorí sa chcú agrolesníctvom zaoberať a žiadať tiež o štátnu či európsku podporu. „Agrolesníctvo je však nevyhnutné zapracovať do nášho právneho systému,“ zdôraznil Jankovič.



Podľa neho agrolesnícky systém hospodárenia bude vyžadovať väčšie vysádzanie drevín do pôdy. „Každý, kto sa bude chcieť uchádzať o podporu z Európskej únie, bude musieť na pôde vo výraznej miere vysádzať stromy,“ zdôraznil. „Dreviny sa musia stať súčasťou biznisplánu farmára,“ dodal. Nové podporné schémy pre žiadateľov o podporu budú k dispozícii v novom programovacom období od roku 2023.



„Národné lesníckej centrum je prvou inštitúciou na Slovensku, ktoré sa agrolesníctvom zaoberá,“ povedal pre TASR riaditeľ NLC Peter Balogh. Agrolesníctvo je podľa neho spôsob, ako dostať dreviny do krajiny a byť prospešným nielen pre slovenský vidiek, ale aj pre napĺňanie záväzkov, ktoré Slovensku plynú z tzv. Green dealu.



S cieľom spájať fyzické a právnické osoby, ktoré majú záujem o agrolesnícke systémy na Slovensku, vznikla nedávno aj SAA. „Naším cieľom je zároveň napĺňať poslanie agrolesníctva, a to tým, že pôjde ruka v ruke veda s praxou,“ pripomenul šéf SAA David Hančinský.