Agromanažéri hľadajú cesty na zlepšenie imidžu poľnohospodárstva

Trnava 7. novembra (TASR) – Otázke, aký impulz potrebuje slovenské poľnohospodárstvo na ozdravenie a rast, hľadali odpovede účastníci konferencie pre agromanažérov Agroprogress 2019 v Trnave. Pripravila ju Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora (SPPK), jej predseda Emil Macho informoval, že témami boli aj strategický plán pre slovenské poľnohospodárstvo a potravinárstvo i finančná a dotačná politika.



"Z nášho pohľadu je súčasné obdobie zásadné, ideme do volieb a budúca vláda rozhodne o tom, ako budú rozdelené prostriedky z nového programovacieho obdobia. Je dôležité sledovať vývoj v Európskej únii a následne nastaviť procesy na domácej pôde," povedal Macho s tým, že slovenské poľnohospodárstvo potrebuje vnútornú obrodu poľnohospodárov i potravinárov. "Zlepšiť imidž poľnohospodárstva a potravinárstva bude veľmi ťažké a bude to dlhodobý proces. Pod ťarchou toho, že máme dostatok kvalitných a relatívne lacných potravín, ľudia nadobudli dojem, že ich nepotrebujú a že si všetko kúpia v reťazcoch," konštatoval predseda SPPK. Dodal, že SPPK chce začať o tejto téme diskutovať, hľadať nové formy, ako komunikovať so spotrebiteľmi, ale tiež politikmi, ktorí majú nástroje, ako toto odvetvie zmeniť. Ďalšie zaťaženia výrobcov znižujú ich konkurencieschopnosť na slovenskom trhu.



Generálny riaditeľ Engage Hill Filip Brodan informoval účastníkov konferencie o výsledkoch výskumu o aktuálnom imidži slovenského poľnohospodárstva a potravinárstva. Uviedol, že slovenské potraviny sú spotrebiteľmi vnímané veľmi dobre a ľudia sú ochotní za ne i priplatiť. "Ale na opačnej strane rebríčka systém, ktorý tieto potraviny produkuje, je vnímaný negatívne. Z toho vyplývajú dôsledky ako znižovanie počtu zamestnancov v rezorte, nezáujem o prácu," uviedol. Je dôležité preto byť transparentný, pôsobiť okrem iného na novú generáciu spotrebiteľov, ktorá vytvára tlak na kvalitu, tam vidí šancu na postupnú nápravu imidžu poľnohospodárstva a potravinárstva.



Konkrétne skúsenosti predniesol Jozef Kanoš, predseda predstavenstva AGB Beňuš družstvo, ktoré vsadilo na lepšiu propagáciu farmárskych produktov a zlepšovanie imidžu. "Kým jednotlivé firmy nebudú meniť imidž cez seba, svojich zamestnancov, vlastníkov pôdy, nič sa nezmení. My sa v ťažkých podmienkach na Horehroní snažíme, aby sme od klasického poľnohospodárstva prešli k tomu, že je to zaujímavá práca pre mladých ľudí. S takým pozadím sa aj potraviny lepšie predávajú a ponúkajú spotrebiteľom, lebo ten príbeh výrobcu je skutočný, pravdivý od začiatku po koniec," uviedol.