S. Vlčan ponúkol pre medializovanú kauzu odstúpenie zo svojho postu

Bratislava 4. mája (TASR) - Dočasne poverený minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Samuel Vlčan (nominant OĽANO) ponúkol pre medializovanú kauzu rodinnej spoločnosti Reko Recycling, ktorá dostala štátnu dotáciu 1,4 milióna eur, odstúpenie zo svojho postu. Vlčan to vo štvrtok oznámil na brífingu.



Agrominister nevidí zo strany danej spoločnosti ani zo svojej strany žiadne porušenie zákona. "Zo svojej strany nevidím ani porušenie akýchkoľvek etických princípov. Nechcem zotrvávaním vo svojej funkcii spôsobovať problémy danej komunite ľudí na južnom Slovensku. Nechcem zároveň, aby výsledky, ktoré sme dosiahli na ministerstve pôdohospodárstva a rozvoja vidieka za ostatné takmer dva roky, čo som ministrom, boli znevažované. Z toho dôvodu som informoval prezidentku SR, premiéra, aj predsedu Národnej rady SR, že podám demisiu, respektíve požiadam o odobratie poverenia," oznámil Vlčan.



"Nechávam na rozhodnutie prezidentky SR, respektíve premiéra, ako budú vo veci konať. Nechcem vyvolávať chaos, som si vedomý, že ako krajina sme v zložitej situácii. Rozumiem aj tomu, že úradnícka vláda nie je najlepším riešením. Pre mňa je ale dôležité, aby sa štrukturálne reformy, ktoré sa dosiahli na rezorte pôdohospodárstva ochránili," dodal Vlčan. Spoločnosť Reko Recycling ani on osobne podľa neho zatiaľ žiadne peniaze od štátu doteraz nedostali.



Predstavitelia opozičnej strany Smer-SD 3. mája informovali, že firma rodiny dočasne povereného ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Vlčana Reko Recycling dostala v apríli od Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR nenávratný príspevok vo výške približne 1,4 milióna eur. "Spoločnosť Reko Recycling dostala 19. apríla 2023 nenávratný finančný príspevok z rezortu životného prostredia 1.416.000 eur. Vo výzve bolo osem žiadostí. Jedna jediná však bola úspešná, a to firma pána Vlčana," spresnil predseda strany Robert Fico s tým, že Vlčan je v uvedenej firme konečným užívateľom výhod.