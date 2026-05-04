< sekcia Ekonomika
Agroministri EÚ riešili otázky odolnosti agropotravinárskeho sektora
Ministri sa zamerali na to, ako môže EÚ lepšie predvídať, predchádzať a reagovať na čoraz komplexnejšie a systémové riziká ovplyvňujúce agropotravinársky sektor.
Autor TASR
Brusel/Nikózia 4. mája (TASR) - Posilnenie odolnosti európskeho agropotravinárskeho sektora bolo ústrednou témou diskusií počas pondelňajšieho neformálneho stretnutia ministrov poľnohospodárstva EÚ, ktoré sa konalo v Nikózii pod taktovkou cyperského predsedníctva v Rade EÚ. Informuje o tom spravodajca TASR.
Predsedníctvo informovalo, že na neformálnom ministerskom stretnutí, ktorému predsedala cyperská ministerka poľnohospodárstva, rozvoja vidieka a životného prostredia Maria Panayiotuová, sa zúčastnili aj eurokomisár pre poľnohospodárstvo Christophe Hansen, predsedníčka Výboru Európskeho parlamentu pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka Veronika Vrecionová a zástupcovia hlavných poľnohospodárskych odborárskych združení COPA - COGECA a Európskeho združenia mladých farmárov (CEJA).
Ministri sa zamerali na to, ako môže EÚ lepšie predvídať, predchádzať a reagovať na čoraz komplexnejšie a systémové riziká ovplyvňujúce agropotravinársky sektor. Ako kľúčové tlaky na príjmy poľnohospodárov, vidiecke komunity a stabilitu potravinových dodávateľských reťazcov boli identifikované zmena klímy, choroby zvierat a rastlín, volatilita trhu a geopolitický vývoj.
Cyperské predsedníctvo upozornilo, že straty v poľnohospodárstve súvisiace s klímou v EÚ sa odhadujú na približne 28 miliárd eur ročne a predpokladá sa, že v nasledujúcich desaťročiach výrazne vzrastú, pričom veľká časť týchto strát zostáva nepoistená.
Ministri zdôraznili, že posilnenie odolnosti sa musí stať ústrednou prioritou pre budúcnosť európskeho poľnohospodárstva.
Diskusie zdôraznili potrebu posilniť nástroje prevencie a pripravenosti, zlepšiť využívanie nástrojov riadenia rizík, zlepšiť systémy včasného varovania a lepšie využívať údaje a inovácie.
Cyperské predsedníctvo zdôraznilo naliehavosť posilnenia odolnosti európskeho poľnohospodárstva, pokiaľ ide o vplyvy klímy. Ministri sa zhodli, že tieto výzvy sú čoraz viac systémové a vyžadujú si koordinované európske reakcie.
Závery zasadnutia budú slúžiť ako podklad pre prebiehajúcu prácu Rady EÚ, najmä pre diskusie o budúcnosti spoločnej poľnohospodárskej politiky po roku 2027 a o posilnení nástrojov EÚ na reakciu na krízy v agropotravinárskom sektore.
Neformálne rokovania budú pokračovať v utorok (5. 5.) diskusiami medzi ministrami zodpovednými za rybárstvo a námorné záležitosti, ktoré sa zamerajú na hodnotenie spoločnej rybárskej politiky.
Predsedníctvo informovalo, že na neformálnom ministerskom stretnutí, ktorému predsedala cyperská ministerka poľnohospodárstva, rozvoja vidieka a životného prostredia Maria Panayiotuová, sa zúčastnili aj eurokomisár pre poľnohospodárstvo Christophe Hansen, predsedníčka Výboru Európskeho parlamentu pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka Veronika Vrecionová a zástupcovia hlavných poľnohospodárskych odborárskych združení COPA - COGECA a Európskeho združenia mladých farmárov (CEJA).
Ministri sa zamerali na to, ako môže EÚ lepšie predvídať, predchádzať a reagovať na čoraz komplexnejšie a systémové riziká ovplyvňujúce agropotravinársky sektor. Ako kľúčové tlaky na príjmy poľnohospodárov, vidiecke komunity a stabilitu potravinových dodávateľských reťazcov boli identifikované zmena klímy, choroby zvierat a rastlín, volatilita trhu a geopolitický vývoj.
Cyperské predsedníctvo upozornilo, že straty v poľnohospodárstve súvisiace s klímou v EÚ sa odhadujú na približne 28 miliárd eur ročne a predpokladá sa, že v nasledujúcich desaťročiach výrazne vzrastú, pričom veľká časť týchto strát zostáva nepoistená.
Ministri zdôraznili, že posilnenie odolnosti sa musí stať ústrednou prioritou pre budúcnosť európskeho poľnohospodárstva.
Diskusie zdôraznili potrebu posilniť nástroje prevencie a pripravenosti, zlepšiť využívanie nástrojov riadenia rizík, zlepšiť systémy včasného varovania a lepšie využívať údaje a inovácie.
Cyperské predsedníctvo zdôraznilo naliehavosť posilnenia odolnosti európskeho poľnohospodárstva, pokiaľ ide o vplyvy klímy. Ministri sa zhodli, že tieto výzvy sú čoraz viac systémové a vyžadujú si koordinované európske reakcie.
Závery zasadnutia budú slúžiť ako podklad pre prebiehajúcu prácu Rady EÚ, najmä pre diskusie o budúcnosti spoločnej poľnohospodárskej politiky po roku 2027 a o posilnení nástrojov EÚ na reakciu na krízy v agropotravinárskom sektore.
Neformálne rokovania budú pokračovať v utorok (5. 5.) diskusiami medzi ministrami zodpovednými za rybárstvo a námorné záležitosti, ktoré sa zamerajú na hodnotenie spoločnej rybárskej politiky.