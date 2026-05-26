< sekcia Ekonomika
Agroministri EÚ rokovali v Bruseli o cenách a dostupnosti hnojív
Akčný plán EK zahŕňa cielenú mimoriadnu finančnú podporu pre európskych farmárov vo výške približne 400 miliónov eur.
Autor TASR
Brusel 26. mája (TASR) - Dostupnosť a ceny hnojív v EÚ, podpora poľnohospodárov a podpora odolných potravinových systémov boli hlavnými témami utorňajších rokovaní Rady EÚ pre poľnohospodárstvo a rybárstvo. Slovensko na rokovaniach zastupovala štátna tajomníčka Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Kristína Vavríková, informuje spravodajca TASR.
V reakcii na diskusie ministrov poľnohospodárstva EÚ z marca a apríla tohto reku Európska komisia (EK) predstavila ambiciózny akčný plán na riešenie súčasných vysokých nákladov na hnojivá a tiež na ochranu potravinovej bezpečnosti EÚ v krátkodobom horizonte.
Akčný plán EK zahŕňa cielenú mimoriadnu finančnú podporu pre európskych farmárov vo výške približne 400 miliónov eur. Cielený legislatívny balík má v rámci súčasnej spoločnej poľnohospodárskej politiky členským štátom poskytnúť väčšiu flexibilitu pri riadení ich strategických plánov v agropolitike. Umožní tiež prerozdelenie nevyužitých eurofondov do nových systémov likvidity a zálohové vyplácanie finančných prostriedkov spoločnej poľnohospodárskej politiky na ďalšiu podporu poľnohospodárov. Tento návrh má EK predložiť 12. júna.
Komisia predstavila aj opatrenia na zníženie závislosti od syntetických a dovážaných hnojív uľahčením vývoja a používania európskych alternatív, najmä organických hnojív a biohnojív. Ministri členských krajín v utorok poskytli svoje prvé reakcie na opatrenia EK. Privítali ich a upozornili na potrebu ďalšej finančnej pomoci, pričom zdôraznili, že treba zaistiť strategickú autonómiu EÚ vo výrobe a používaní hnojív na výrobu potravín a ochranu konkurencieschopnosti poľnohospodárov a zabezpečenia dostupnosti potravín.
Ministri uvítali najmä strednodobé a krátkodobé riešenia. Zdôraznili potrebu aktivácie okamžitých opatrení na podporu poľnohospodárov, prijatia strategickejšieho prístupu a potrebu neustáleho monitorovania vývoja na trhu s hnojivami. Upozornili tiež na dôležitosť zabezpečenia silnej a odolnej spoločnej poľnohospodárskej politiky.
Cyperská ministerka poľnohospodárstva Maria Panayiotuová v mene krajiny predsedajúcej v Rade EÚ v správe pre médiá spresnila, že riešenie problémov s hnojivami je nevyhnutné pre potravinovú bezpečnosť, odolnosť poľnohospodárstva a strategickú autonómiu Európy. „Geopolitická nestabilita, energetická závislosť a narušenia globálneho dodávateľského reťazca odhaľujú zraniteľnosť trhov s hnojivami, čo ovplyvňuje výrobné náklady aj predvídateľnosť, vyvíja tlak na príjmy poľnohospodárov a zvyšuje ceny potravín,“ opísala situáciu ministerka.
Rada ministrov okrem toho analyzovala obchodné vzťahy EÚ s tretími krajinami vrátane potenciálnych budúcich obchodných dohôd. Predsedníctvo na základe pravidiel WTO a vzájomne akceptovaných bilaterálnych dohôd opätovne zdôraznilo dôležitosť podpory diverzifikácie obchodných vzťahov s tretími krajinami.
Na základe pravidiel Svetovej obchodnej organizácie (WTO) a vzájomne akceptovaných bilaterálnych dohôd cyperské predsedníctvo v Rade EÚ opätovne zdôraznilo dôležitosť podpory diverzifikácie obchodných vzťahov s tretími krajinami.
Ministri prebrali informácie, že EÚ ako jeden z najväčších svetových vývozcov a dovozcov agropotravinárskych výrobkov zohráva ústrednú úlohu na svetových poľnohospodárskych trhoch. Od roku 2002 sa vďaka politickému úsiliu a reformám na strane EÚ prebytok obchodu s agropotravinárskymi výrobkami takmer štvornásobne zvýšil, čím sa Únia stala čistým vývozcom vo väčšine kategórií agropotravinárskych výrobkov.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)
V reakcii na diskusie ministrov poľnohospodárstva EÚ z marca a apríla tohto reku Európska komisia (EK) predstavila ambiciózny akčný plán na riešenie súčasných vysokých nákladov na hnojivá a tiež na ochranu potravinovej bezpečnosti EÚ v krátkodobom horizonte.
Akčný plán EK zahŕňa cielenú mimoriadnu finančnú podporu pre európskych farmárov vo výške približne 400 miliónov eur. Cielený legislatívny balík má v rámci súčasnej spoločnej poľnohospodárskej politiky členským štátom poskytnúť väčšiu flexibilitu pri riadení ich strategických plánov v agropolitike. Umožní tiež prerozdelenie nevyužitých eurofondov do nových systémov likvidity a zálohové vyplácanie finančných prostriedkov spoločnej poľnohospodárskej politiky na ďalšiu podporu poľnohospodárov. Tento návrh má EK predložiť 12. júna.
Komisia predstavila aj opatrenia na zníženie závislosti od syntetických a dovážaných hnojív uľahčením vývoja a používania európskych alternatív, najmä organických hnojív a biohnojív. Ministri členských krajín v utorok poskytli svoje prvé reakcie na opatrenia EK. Privítali ich a upozornili na potrebu ďalšej finančnej pomoci, pričom zdôraznili, že treba zaistiť strategickú autonómiu EÚ vo výrobe a používaní hnojív na výrobu potravín a ochranu konkurencieschopnosti poľnohospodárov a zabezpečenia dostupnosti potravín.
Ministri uvítali najmä strednodobé a krátkodobé riešenia. Zdôraznili potrebu aktivácie okamžitých opatrení na podporu poľnohospodárov, prijatia strategickejšieho prístupu a potrebu neustáleho monitorovania vývoja na trhu s hnojivami. Upozornili tiež na dôležitosť zabezpečenia silnej a odolnej spoločnej poľnohospodárskej politiky.
Cyperská ministerka poľnohospodárstva Maria Panayiotuová v mene krajiny predsedajúcej v Rade EÚ v správe pre médiá spresnila, že riešenie problémov s hnojivami je nevyhnutné pre potravinovú bezpečnosť, odolnosť poľnohospodárstva a strategickú autonómiu Európy. „Geopolitická nestabilita, energetická závislosť a narušenia globálneho dodávateľského reťazca odhaľujú zraniteľnosť trhov s hnojivami, čo ovplyvňuje výrobné náklady aj predvídateľnosť, vyvíja tlak na príjmy poľnohospodárov a zvyšuje ceny potravín,“ opísala situáciu ministerka.
Rada ministrov okrem toho analyzovala obchodné vzťahy EÚ s tretími krajinami vrátane potenciálnych budúcich obchodných dohôd. Predsedníctvo na základe pravidiel WTO a vzájomne akceptovaných bilaterálnych dohôd opätovne zdôraznilo dôležitosť podpory diverzifikácie obchodných vzťahov s tretími krajinami.
Na základe pravidiel Svetovej obchodnej organizácie (WTO) a vzájomne akceptovaných bilaterálnych dohôd cyperské predsedníctvo v Rade EÚ opätovne zdôraznilo dôležitosť podpory diverzifikácie obchodných vzťahov s tretími krajinami.
Ministri prebrali informácie, že EÚ ako jeden z najväčších svetových vývozcov a dovozcov agropotravinárskych výrobkov zohráva ústrednú úlohu na svetových poľnohospodárskych trhoch. Od roku 2002 sa vďaka politickému úsiliu a reformám na strane EÚ prebytok obchodu s agropotravinárskymi výrobkami takmer štvornásobne zvýšil, čím sa Únia stala čistým vývozcom vo väčšine kategórií agropotravinárskych výrobkov.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)