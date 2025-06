Agroministri žiadajú jasnejšie zásady pre obchod v poľnohospodárstve

Brusel/Luxemburg 23. júla (TASR) - Rada EÚ pre poľnohospodárstvo a rybolov (Agrifish) v pondelok v Luxemburgu rokovala najmä o poľnohospodárskych otázkach súvisiacich s obchodom, kde požaduje jasnejšie zásady. Osobitnú pozornosť ministri venovali rokovaniam s USA a Ukrajinou a finalizácii dohody s krajinami združenia Mercosur, pričom ocenili zjednodušenie pravidiel v odvetví poľnohospodárstva. Informuje o tom spravodajca TASR.



Ministri rokovali aj o potrebe pracovať na vytvorení zoznamu všeobecných zásad, ktorými sa riadia obchodné vzťahy EÚ s tretími krajinami v oblasti poľnohospodárstva. Zdôraznili, že na jednej strane je dôležité diverzifikovať obchodné vzťahy s cieľom podporiť nové vývozné príležitosti a znížiť kritické závislosti, a na druhej strane treba zabezpečiť mechanizmy chrániace citlivé trhy a dosiahnuť správnu rovnováhu medzi „útočnými a obrannými“ záujmami.



Poľský minister poľnohospodárstva a rozvoja vidieka Czeslaw Siekierski v mene krajiny predsedajúcej v Rade EÚ pre médiá uviedol, že obchod sa stáva čoraz dôležitejším prvkom ovplyvňujúcim poľnohospodárov a spotrebiteľov v EÚ. Podľa jeho slov liberalizácia obchodu v globalizovanom svete je normálna, ale obchodné dohody nesmú mať negatívny vplyv na konkurencieschopnosť poľnohospodárskych výrobcov v Únii.



Rada ministrov skonštatovala, že bilancia agropotravinárskeho obchodu EÚ zostala v roku 2024 prevažne pozitívna na úrovni 64 miliárd eur, pričom Únia vyvážala agropotravinárske výrobky do všetkých regiónov sveta.



S odkazom na novú americkú colnú politiku ministri zdôraznili dôležitosť vzťahov s USA a vyzvali na prijatie obojstranne výhodnej dohody, ktorá by bola prínosom pre obe strany bez toho, aby boli ohrozené normy potravinovej bezpečnosti.



V rámci debát o dovoze agrokomodít z Ukrajiny sa väčšina ministrov vyslovila za ďalšiu podporu Ukrajine a jej obyvateľom. Zároveň zdôraznili snahu nájsť vyvážené a obojstranne výhodné dlhodobé riešenie, ktoré bude chrániť aj záujmy a konkurencieschopnosť európskych farmárov v rámci revidovanej prehĺbenej a komplexnej zóny voľného obchodu medzi EÚ a Ukrajinou. V tejto súvislosti niektorí ministri uviedli, že dovoz z Ruska a Bieloruska by sa mal ďalej obmedzovať, napríklad pri produktoch rybolovu.



Ministri sa dotkli aj obchodnej dohody medzi EÚ a Mercosurom, pričom viacerí zdôraznili význam primeranej finančnej kompenzácie postihnutým farmárom, ktorí dovozom agrokomodít z Južnej Ameriky utrpia škody.



Z domácich tém sa ministri venovali návrhu na zjednodušenie pravidiel v odvetví poľnohospodárstva. Rada Agrifish všeobecne víta navrhované zmeny a doplnenia, lebo odzrkadľujú obavy farmárov. Ministri ocenili najmä zjednodušenie environmentálnych požiadaviek a kontrol a väčšie zameranie sa na stimuly a privítali skutočnosť, že členské štáty budú mať úžitok z väčšej flexibility pri prispôsobovaní svojich strategických plánov spoločnej poľnohospodárskej politike, ako aj z vylepšených nástrojov krízového riadenia a riadenia rizík.



V neposlednom rade ministri zdôraznili potrebu silného a účelového rozpočtu pre spoločnú poľnohospodársku politiku EÚ.



(spravodajca TASR Jaromír Novak)