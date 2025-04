Agronómovia na hornej Nitre sa zamerali na odrody odolávajúce suchu

Prievidza 23. apríla (TASR) - Pretrvávajúce sucho ovplyvnilo i poľnohospodárske subjekty na hornej Nitre. V okrese Prievidza sa agronómovia zameriavajú pri sejbe na odrody s genetickým potenciálom odolávať suchu. Opatrenia prijímajú i pri príprave pôdy. Pre TASR to v stredu uviedol riaditeľ Regionálnej poľnohospodárskej a potravinovej komory (RPPK) v Prievidzi Jozef Fabian.



„Poľnohospodári okresu Prievidza v súčasnosti ukončujú sejbu kukurice a osev jednoročných a viacročných krmovín. Pomerne rýchly nástup jari umožnil chovateľom hovädzieho dobytka a oviec, aby začali pastevnú sezónu,“ priblížil Fabian. V rámci ošetrenia ozimín agronómia podľa neho realizujú aj pesticídnu ochranu proti škodlivým činiteľom na obilninách a ozimnej repke.



„V rámci osevných plôch sa poľnohospodári sústredili na sejbu ozimnej pšenice, ozimného jačmeňa a ozimnej raže. Z jarných plodín zasiali jarný jačmeň, ovos, kukuricu, cukrovú repu a zemiaky,“ ozrejmil riaditeľ RPPK.



Chovatelia hospodárskych zvierat sa podľa neho zamerali aj na osev jednoročných a viacročných krmovín. „Pestovatelia jačmeňa sa v dôsledku pretrvávajúcich problémov so zrážkami v jarných mesiacoch a nízkej zásoby zimnej vlahy sústredili na osev ozimných odrôd,“ doplnil.



Dlhotrvajúce sucho ovplyvnilo i činnosť poľnohospodárov na hornej Nitre. Fabian pripomenul, že okres Prievidza nezaradili v rámci spracovaného programu na rozvoj podpory výstavby zavlažovacích systémov Slovenska medzi prioritné oblasti. Dlhé roky totiž disponoval zavlažovacími systémami s vodnými zdrojmi na elimináciu sucha a zvýšenie intenzity rastlinnej produkcie. „V okrese sa agronómovia zameriavajú pri sejbe na odrody s genetickým potenciálom odolávať suchu. Takisto aj príprava pôdy je zameraná na úsporné technológie s minimálnymi zásahmi do pôdy, aby sa minimalizovali straty vody v pôde,“ dodal riaditeľ RPPK.