Agropodnikatelia a vlastníci pôdy: Programové vyhlásenie je vyvážené

Bratislava 21. apríla (TASR) - Programové vyhlásenie vlády (PVV) je vyvážené, je v ňom dôraz na usporiadanie vlastníckych a užívacích vzťahov k pôde. Uviedol to pre TASR Ján Jelen, predseda Združenia vlastníkov pôdy a agropodnikateľov Slovenska (ZVPAS) v reakcii na PVV, ktoré v nedeľu (19. 4.) schválil vládny kabinet.



"Je predsa nemysliteľné, aby sme 30 rokov po Nežnej revolúcii užívali pôdu, ku ktorej nemáme právny vzťah, aby nebola vyrovnaná pôda pod hospodárskymi strediskami a aby sa každý vlastník nedostal k svojej pôde," priblížil.



Združenie si všimlo, že v PVV je aj zmienka o zlepšení postavenia vlastníka oproti užívateľovi. "Iba vlastník by mal rozhodnúť, komu svoju pôdu prenajme," poznamenal Jelen.



"Z pohľadu menších farmárov, ktorých zastupuje združenie, je tam spomenutá aj redistributívna platba, ktorá v tomto plánovacom období na Slovensku nebola realizovaná," spresnil.



PVV podľa neho akcentuje pestovanie špeciálnych plodín a živočíšnu výrobu. "Špeciálne plodiny sa dajú úspešné pestovať iba vtedy, ak bude na zeleninu odbyt za primerané ceny. To sa nedá zrealizovať bez fungujúceho potravinárskeho priemyslu. Farmári vedia rýchlo zmeniť štruktúru osevu," podotkol.



Jelen dodal, že pôda v správe Slovenského pozemkového fondu (SPF) sa bude ľahšie prenajímať malým farmárom, ak sa v jej užívaní "urobí poriadok".