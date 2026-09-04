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Agropotravinárske samosprávy chcú pri suchu spoločný európsky postup
Poľnohospodári upozorňujú, že sucho spôsobilo nízke úrody krmovín.
Autor TASR
Nitra 4. septembra (TASR) - Dosahy tohtoročného extrémneho sucha v kombinácii s celoeurópskou mliečnou krízou boli mimoriadnou témou, ktorou sa na spoločnom dvojdňovom stretnutí v Nitre zaoberali agropotravinárske samosprávy krajín V4. V piatok, po skončení rokovaní, preto vyzvali Európsku úniu (EÚ) na bezodkladné konanie a prijatie potrebných opatrení na zmiernenie dôsledkov sucha pre poľnohospodárov.
Agropotravinári chcú zároveň apelovať na svojich národných rezortných ministrov, aby sa na nadchádzajúcich rokovaniach v Írsku 6. až 8. septembra zaoberali suchom pre ohrozenie európskej potravinovej bezpečnosti. „Je potrebné vyzvať Európsku komisiu, aby našla riešenie pre všetky členské štáty. Situácia sa zhoršuje zo dňa na deň a počasie je takmer rovnaké vo všetkých krajinách. Nemáme zrážky a prehlbuje sa nám problém s krmovinovou základňou pre dojnice, ale samozrejme aj pre ostatné druhy hospodárskych zvierat,“ zdôraznil predseda Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK) Jozef Šumichrast.
Poľnohospodári upozorňujú, že sucho spôsobilo nízke úrody krmovín. „Napríklad v Českej republike sú o 20 až 30 percent nižšie úrody obilnín a repky, s medziročnými prepadmi v tržbách o 300 až 400 miliónov eur. Pre neúrodu kukurice v Maďarsku hrozí, že sa v niektorých častiach krajiny prestane pestovať úplne. Chovatelia hospodárskych zvierat sú nútení podľa dostupnosti krmovín zvažovať, ktoré zvieratá zachovať a ktoré posielať na bitúnky. Pre množstvo z nich tohtoročná úroda krmív vystačí iba do zimy a farmári momentálne nevedia, kde a za aké ceny nakúpia chýbajúce množstvo,“ skonštatovali členovia agropotravinárskej samosprávy krajín V4.
Maďarskí poľnohospodári pripomenuli aj mliečnu krízu, ktorá podľa ich slov trvá v Európe už ôsmy mesiac. Problémom je podľa nich predovšetkým celoeurópska i svetová nadprodukcia mlieka a obrovské zásoby nepredaných spracovaných mliečnych produktov v skladoch producentov EÚ. „Je veľmi dôležité, aby sektor mlieka dostal finančnú podporu z rezervných fondov Európskej únie, aby boli prehodnotené opatrenia na podporu súkromného skladovania a možnosti intervencie v oblasti mlieka. Počas nášho rokovania v Nitre sme sa zhodli, že je potrebné posilniť dopyt po mlieku a mliečnych produktoch, napríklad cez už existujúci program školského mlieka a cez podporu marketingu,“ uviedol výkonný riaditeľ Odvetvovej rady v mliečnom sektore Maďarskej republiky Zoltán Harcz.
Podľa prezidenta Agrárnej komory Českej republiky Jana Doležala poľnohospodári v Európe momentálne bojujú za zachovanie potravinovej bezpečnosti. „Nie je to iba problém krajín V4, ale celej Európy. Je tu hrozba, že sa pre sucho a nedostatok krmív budú naozaj výrazne redukovať počty zvierat v európskych krajinách. Potom uvidíme nárast závislosti Európy na dovozoch z iných častí sveta. Okrem toho bojujeme aj za to, aby naša pôda bola schopná vo väčšej miere zadržiavať vodu a odolávať suchám,“ zdôraznil Doležal.
Podľa predsedu SPPK v súčasnosti nie je možné oddeľovať problém sucha a mliečnej krízy. „Ťažkosti, ktoré spôsobuje sucho, priamo súvisia s mliekom. Už v súčasnosti vidíme problémy s krmivom. Je tu veľký výpadok a už aj na Slovensku sa na siláž zberá kukurica, ktorá bola pôvodne určená na zrno. Ten problém tu reálne existuje a my naozaj potrebujeme celoeurópske riešenie,“ dodal Šumichrast.
Agropotravinári chcú zároveň apelovať na svojich národných rezortných ministrov, aby sa na nadchádzajúcich rokovaniach v Írsku 6. až 8. septembra zaoberali suchom pre ohrozenie európskej potravinovej bezpečnosti. „Je potrebné vyzvať Európsku komisiu, aby našla riešenie pre všetky členské štáty. Situácia sa zhoršuje zo dňa na deň a počasie je takmer rovnaké vo všetkých krajinách. Nemáme zrážky a prehlbuje sa nám problém s krmovinovou základňou pre dojnice, ale samozrejme aj pre ostatné druhy hospodárskych zvierat,“ zdôraznil predseda Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK) Jozef Šumichrast.
Poľnohospodári upozorňujú, že sucho spôsobilo nízke úrody krmovín. „Napríklad v Českej republike sú o 20 až 30 percent nižšie úrody obilnín a repky, s medziročnými prepadmi v tržbách o 300 až 400 miliónov eur. Pre neúrodu kukurice v Maďarsku hrozí, že sa v niektorých častiach krajiny prestane pestovať úplne. Chovatelia hospodárskych zvierat sú nútení podľa dostupnosti krmovín zvažovať, ktoré zvieratá zachovať a ktoré posielať na bitúnky. Pre množstvo z nich tohtoročná úroda krmív vystačí iba do zimy a farmári momentálne nevedia, kde a za aké ceny nakúpia chýbajúce množstvo,“ skonštatovali členovia agropotravinárskej samosprávy krajín V4.
Maďarskí poľnohospodári pripomenuli aj mliečnu krízu, ktorá podľa ich slov trvá v Európe už ôsmy mesiac. Problémom je podľa nich predovšetkým celoeurópska i svetová nadprodukcia mlieka a obrovské zásoby nepredaných spracovaných mliečnych produktov v skladoch producentov EÚ. „Je veľmi dôležité, aby sektor mlieka dostal finančnú podporu z rezervných fondov Európskej únie, aby boli prehodnotené opatrenia na podporu súkromného skladovania a možnosti intervencie v oblasti mlieka. Počas nášho rokovania v Nitre sme sa zhodli, že je potrebné posilniť dopyt po mlieku a mliečnych produktoch, napríklad cez už existujúci program školského mlieka a cez podporu marketingu,“ uviedol výkonný riaditeľ Odvetvovej rady v mliečnom sektore Maďarskej republiky Zoltán Harcz.
Podľa prezidenta Agrárnej komory Českej republiky Jana Doležala poľnohospodári v Európe momentálne bojujú za zachovanie potravinovej bezpečnosti. „Nie je to iba problém krajín V4, ale celej Európy. Je tu hrozba, že sa pre sucho a nedostatok krmív budú naozaj výrazne redukovať počty zvierat v európskych krajinách. Potom uvidíme nárast závislosti Európy na dovozoch z iných častí sveta. Okrem toho bojujeme aj za to, aby naša pôda bola schopná vo väčšej miere zadržiavať vodu a odolávať suchám,“ zdôraznil Doležal.
Podľa predsedu SPPK v súčasnosti nie je možné oddeľovať problém sucha a mliečnej krízy. „Ťažkosti, ktoré spôsobuje sucho, priamo súvisia s mliekom. Už v súčasnosti vidíme problémy s krmivom. Je tu veľký výpadok a už aj na Slovensku sa na siláž zberá kukurica, ktorá bola pôvodne určená na zrno. Ten problém tu reálne existuje a my naozaj potrebujeme celoeurópske riešenie,“ dodal Šumichrast.