Agropotravinárske samosprávy varujú pred ďalšími protestmi farmárov

Bratislava 18. júna (TASR) - Prioritou nastupujúcej Európskej komisie (EK) musí byť obnovenie hospodárskeho rastu, a to nielen v poľnohospodárstve. Ak poľnohospodári neuvidia v tomto smere konkrétne kroky, nemožno vylúčiť na jeseň tohto roka ďalšie protesty farmárov v celej EÚ. Skonštatovali to na dvojdňovom rokovaní v obci Choťovice v Českej republike zástupcovia agropotravinárskych samospráv krajín Vyšehradskej štvorky (V4). Informoval o tom Matej Korpáš z tlačového odboru Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK).



Pre pokračujúcu vojnu na Ukrajine poľnohospodári z krajín V4 stále čelia nepredvídateľným okolnostiam a ťažkostiam v dôsledku rastúcich výrobných nákladov a prepadu reálnych miezd spotrebiteľov, ktorí tak často uprednostňujú najlacnejšie a menej kvalitné potraviny vyrobené mimo EÚ.



Poľnohospodári naďalej zdôrazňujú, že rozhodnutia o jednotlivých stratégiách a opatreniach európskych inštitúcií musia byť prijaté po dôkladnej diskusii s poľnohospodármi a čo je najdôležitejšie, po analýze nákladov a štúdii vplyvu na základe skutočných ekonomických údajov.



"V rámci súčasnej spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ je členským štátom pridelený viac-menej rovnaký rozpočet na dotácie ako v roku 2014. Farmári však čelia zvyšujúcim sa nákladom na výrobu a aj poklesu kúpnej sily obyvateľstva. S týmito faktormi je pre európske poľnohospodárstvo ťažké prejsť na ešte udržateľnejšiu výrobu," konštatoval predseda SPPK Andrej Gajdoš, ktorý na rokovaní agrárnych samospráv krajín V4 zastupoval slovenskú delegáciu.



Aktuálnou témou je aj ochrana názvov potravín živočíšneho pôvodu. Ide o mäso, mäsové výrobky, ryby, vajcia či med a názvy živočíšnych druhov (hovädzie, bravčové, hydinové). Cieľom nie je zabrániť uvádzaniu produktov, ktoré napodobňujú potraviny živočíšneho pôvodu, na trh, ale zabezpečiť, aby označovanie takýchto produktov neuvádzalo spotrebiteľov do omylu o ich skutočnej povahe a nutričnej hodnote.



"Žijeme v čase, keď sa nás snažia presviedčať, že vysoko spracované potraviny a rôzne náhrady poctivých tradičných produktov sú zdravšie. Laboratórne vyprodukované mäso je podľa mnohých pseudoodborníkov záchrana pre našu klímu. My však chceme vidieť analýzy a odborné argumenty. Nemôžeme sa v Únii riadiť na základe pocitov a nápadov niektorých jednotlivcov," vysvetlil predseda SPPK.



Poľnohospodári z V4 sa podľa Korpáša takisto zhodli na príprave iniciatívy pre novú EK, ktorá bude zaslaná aj novému agrokomisárovi. Európska zelená dohoda má totiž vo svojej súčasnej podobe a pri súčasnom načasovaní negatívny vplyv na konkurencieschopnosť európskeho poľnohospodárstva a čo je dôležitejšie, podkopáva primárne ciele spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ.