Agropotravinársky obchod v EÚ v októbri 2024 lámal rekordné úrovne

Brusel 24. januára (TASR) - V októbri 2024 dosiahol agropotravinársky obchod v Európskej únii (EÚ) rekordnú úroveň, pričom vývoz predstavoval 21,7 miliardy eur a dovoz 16,2 miliardy eur. V piatok to v najnovšej mesačnej správe o obchode s agropotravinármi oznámila Európska komisia, informuje spravodajca TASR.



Vývoz sa medzimesačne zvýšil o 10 % a dovoz o 19 %. Kumulatívne údaje za január až október 2024 ukazujú šesťpercentný nárast dovozu a trojpercentný nárast vývozu.



Agropotravinársky export EÚ dosiahol v októbri 2024 rekordných 21,7 miliardy eur, čo je o 10 % viac v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom a o 8 % viac ako v októbri 2023. Rast bol spôsobený zvýšenými objemami vývozu a trvalo vysokými cenami od roku 2022. Kumulatívny vývoz za rok dosiahol 197,3 miliardy eur, čo je trojpercentný nárast v porovnaní s rokom 2023.



Spojené kráľovstvo a USA boli medzi januárom a októbrom 2024 hlavnými destináciami agropotravinárskeho vývozu EÚ v hodnote 44,9 miliardy eur a 25,1 miliardy eur. Vývoz do Číny klesol o 937 miliónov eur (-8 %) v dôsledku znížených dodávok obilnín, bravčového mäsa a mliečnych výrobkov.



Čo sa týka exportovaných produktov, káva, čaj, kakao a koreniny zaznamenali medzi januárom a októbrom najväčší rast, pričom vzrástli o 2,1 miliardy eur (+31 %). Spôsobili to rastúce ceny kakaových produktov. Vývoz olív a olivového oleja vzrástol o 2 miliardy eur (+49 %) v dôsledku trvalo vysokých cien, zatiaľ čo vývoz cukru sa viac ako zdvojnásobil (+120 %).



Medzitým obilniny zaznamenali najväčší pokles hodnoty vývozu (-2,1 miliardy eur, -17 %), predovšetkým v dôsledku nižších cien tejto komodity.



Dovoz agropotravinárskych výrobkov do EÚ dosiahol v októbri 2024 rekordných 16,2 miliardy eur, čo odráža 19-percentný medzimesačný nárast a 21-percentný nárast v porovnaní s októbrom 2023, a to v dôsledku vyšších objemov dovozu a cien, ktoré sa blížili k úrovniam z roku 2022.



Kumulatívny dovoz od januára do októbra dosiahol 141,1 miliardy eur, čo je o 6 % viac ako v roku 2023.



Najväčší bol dovoz z Brazílie, na úrovni 14,4 miliardy eur, a to aj napriek trojpercentnému poklesu v dôsledku nižších cien olejnatých semien a objemov obilnín. Najväčší nárast zaznamenali dovozy z Pobrežia Slonoviny (+2 miliardy eur, +60 %), najmä vďaka rastúcim cenám kakaa. Najväčšie zníženie dovozu v tomto období zaznamenali Austrália a Rusko.



Čo sa týka dovážaných produktov, káva, čaj, kakao a korenie vzrástli o 7,1 miliardy eur (+41 %) v dôsledku stúpajúcich cien kakaa a kávy. Dovoz obilnín a olejnín medzitým klesol o 1,8 miliardy eur (-18 %) a 1,7 miliardy eur (-9 %), najmä v dôsledku nižších cien napriek zvýšeniu objemu olejnín.