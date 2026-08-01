< sekcia Ekonomika
Agropotravinársky sektor EÚ zaznamenal obchodný prebytok
Vývoz agropotravinárskych výrobkov EÚ dosiahol v máji 19,3 miliardy eur, čo je o 5 % menej ako v apríli 2026 a o 4 % menej ako v máji 2025.
Autor TASR
Brusel 1. augusta (TASR) - Agropotravinársky sektor Európskej únie (EÚ) v prvých piatich mesiacoch roku 2026 v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka zaznamenal silnejší obchodný prebytok, a to aj napriek nižším hodnotám vývozu a dovozu. Na správu Európskej komisie (EK) z konca júla upozornil spravodajca TASR.
Správa, ktorú vypracovalo Generálne riaditeľstvo EK pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka uvádza, že obchodný prebytok EÚ v agropotravinárskom sektore dosiahol v období od januára do mája tohto roku 19,4 miliardy eur, čo je o jednu miliardu eur viac ako v predchádzajúcom roku. To podľa uvedenej správy naznačuje pokračujúcu konkurencieschopnosť agropotravinárskych výrobkov EÚ na svetových trhoch.
Vývoz agropotravinárskych výrobkov EÚ dosiahol v máji 19,3 miliardy eur, čo je o 5 % menej ako v apríli 2026 a o 4 % menej ako v máji 2025.
Od januára kumulatívny vývoz dosiahol 96,9 miliardy eur, čo predstavuje pokles o 3 % v porovnaní s rovnakým obdobím v roku 2025 (-3 miliardy eur). Pokles bol spôsobený najmä nižšími hodnotami kakaových výrobkov, bravčového mäsa a olivového oleja, pričom vývoz olivového oleja bol ovplyvnený nižšími cenami aj objemami.
Vývoz do Spojeného kráľovstva, popredného exportného cieľa agropotravinárskych produktov EÚ, sa znížil o 3 % (-782 miliónov eur), najmä v dôsledku nižšieho vývozu bravčového mäsa, kakaových výrobkov, obilnín a mliečnych výrobkov. Vývoz repkového oleja sa však výrazne zvýšil. Naopak, vzrástol vývoz do Egypta, o 36 % (+289 miliónov eur), najmä v dôsledku vyššieho vývozu pšenice, zatiaľ čo vývoz na Ukrajinu sa zvýšil o 187 miliónov eur (+11 %), najmä vďaka liehovinám.
Vývoz ovocia a orechov sa tiež zvýšil o 223 miliónov eur (+8 %), čo bolo podporené vyšším vývozom jabĺk, kiwi a malín.
Dovoz agropotravinárskych produktov do EÚ v máji dosiahol hodnotu 15,4 miliardy eur, čo predstavuje pokles o 7 % v porovnaní s aprílom tohto roku a o 10 % v porovnaní s májom 2025.
Kumulatívny dovoz od januára dosiahol 77,5 miliardy eur, čo je o 5 % menej ako v predchádzajúcom roku (-4,1 miliardy eur). Zatiaľ čo dovoz niektorých produktov klesol, dovoz z Argentíny sa zvýšil o 10 % (+220 miliónov eur), najmä v dôsledku vyššieho dovozu slnečnicových semien, a dovoz z Vietnamu sa zvýšil o 9 % (+213 miliónov eur), čo bolo spôsobené zvýšeným objemom kávy.
Dovoz ovocia a orechov sa zvýšil o 465 miliónov eur (+4 %), zatiaľ čo dovoz hovädzieho a teľacieho mäsa sa zvýšil o 330 miliónov eur (+28 %).
Komisia skonštatovala, že výkonnosť agropotravinárskeho obchodu EÚ zostala v prvých piatich mesiacoch tohto roku stabilná, a že pokračujúci rast obchodného prebytku zdôrazňuje schopnosť sektora prispôsobiť sa meniacim sa trhovým podmienkam a udržať si silnú pozíciu vo svetovom obchode.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)
Správa, ktorú vypracovalo Generálne riaditeľstvo EK pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka uvádza, že obchodný prebytok EÚ v agropotravinárskom sektore dosiahol v období od januára do mája tohto roku 19,4 miliardy eur, čo je o jednu miliardu eur viac ako v predchádzajúcom roku. To podľa uvedenej správy naznačuje pokračujúcu konkurencieschopnosť agropotravinárskych výrobkov EÚ na svetových trhoch.
Vývoz agropotravinárskych výrobkov EÚ dosiahol v máji 19,3 miliardy eur, čo je o 5 % menej ako v apríli 2026 a o 4 % menej ako v máji 2025.
Od januára kumulatívny vývoz dosiahol 96,9 miliardy eur, čo predstavuje pokles o 3 % v porovnaní s rovnakým obdobím v roku 2025 (-3 miliardy eur). Pokles bol spôsobený najmä nižšími hodnotami kakaových výrobkov, bravčového mäsa a olivového oleja, pričom vývoz olivového oleja bol ovplyvnený nižšími cenami aj objemami.
Vývoz do Spojeného kráľovstva, popredného exportného cieľa agropotravinárskych produktov EÚ, sa znížil o 3 % (-782 miliónov eur), najmä v dôsledku nižšieho vývozu bravčového mäsa, kakaových výrobkov, obilnín a mliečnych výrobkov. Vývoz repkového oleja sa však výrazne zvýšil. Naopak, vzrástol vývoz do Egypta, o 36 % (+289 miliónov eur), najmä v dôsledku vyššieho vývozu pšenice, zatiaľ čo vývoz na Ukrajinu sa zvýšil o 187 miliónov eur (+11 %), najmä vďaka liehovinám.
Vývoz ovocia a orechov sa tiež zvýšil o 223 miliónov eur (+8 %), čo bolo podporené vyšším vývozom jabĺk, kiwi a malín.
Dovoz agropotravinárskych produktov do EÚ v máji dosiahol hodnotu 15,4 miliardy eur, čo predstavuje pokles o 7 % v porovnaní s aprílom tohto roku a o 10 % v porovnaní s májom 2025.
Kumulatívny dovoz od januára dosiahol 77,5 miliardy eur, čo je o 5 % menej ako v predchádzajúcom roku (-4,1 miliardy eur). Zatiaľ čo dovoz niektorých produktov klesol, dovoz z Argentíny sa zvýšil o 10 % (+220 miliónov eur), najmä v dôsledku vyššieho dovozu slnečnicových semien, a dovoz z Vietnamu sa zvýšil o 9 % (+213 miliónov eur), čo bolo spôsobené zvýšeným objemom kávy.
Dovoz ovocia a orechov sa zvýšil o 465 miliónov eur (+4 %), zatiaľ čo dovoz hovädzieho a teľacieho mäsa sa zvýšil o 330 miliónov eur (+28 %).
Komisia skonštatovala, že výkonnosť agropotravinárskeho obchodu EÚ zostala v prvých piatich mesiacoch tohto roku stabilná, a že pokračujúci rast obchodného prebytku zdôrazňuje schopnosť sektora prispôsobiť sa meniacim sa trhovým podmienkam a udržať si silnú pozíciu vo svetovom obchode.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)