Agropotravinársky zahraničný obchod SR bol vlani zameraný na EÚ

Bratislava 10. novembra (TASR) - Agropotravinársky zahraničný obchod SR bol aj vlani z hľadiska teritoriálnej štruktúry jednoznačne zameraný na členské krajiny EÚ, ktoré si ďalej udržiavali dominantné postavenie. Uviedlo to Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) v tzv. zelenej správe za minulý rok.



"Orientáciu zahraničného agropotravinárskeho obchodu SR na krajiny EÚ dokazuje skutočnosť, že import z krajín EÚ-27 v roku 2023 dosiahol 89,5 % (88,1 % v roku 2022) z celkového (agro)dovozu SR a export do krajín EÚ-27 sa podieľal na celkovom agropotravinárskom vývoze SR 94,2 % (94,8 % v roku 2022)," priblížil agrorezort.



MPRV spresnilo, že saldo zahranično-obchodnej výmeny medzi SR a členskými krajinami EÚ (EÚ-27) za rok 2023 dosiahlo zápornú hodnotu -1,764 miliardy eur, čo v porovnaní s rokom 2022 predstavuje prehĺbenie deficitu o 404,7 milióna eur, respektíve o 29,8 %," podčiarklo agroministerstvo.



S ostatnými, nečlenskými krajinami EÚ, tzv. tretími krajinami SR dosiahlo za rok 2023 záporné saldo na úrovni -557,8 milióna eur. Pasívne saldo SR s tretími krajinami sa medziročne znížilo o 83,1 milióna eur (o 14,9 %).



"Import SR z tretích krajín, rovnako ako po minulé roky, zahŕňa najmä nenahraditeľné výrobky, ktoré v našich podmienkach nie je možné produkovať, a to špecifické potravinové prípravky, ovocie a orechy, nápoje a liehoviny, kakaové prípravky, káva a koreniny, ryby a kôrovce, zelenina a prípravky zo zeleniny a ovocia, krmivá," podčiarkol agrorezort.



Vývoz zo SR do tretích krajín sa orientoval vlani hlavne na potravinárske polotovary a produkty - mlieko a mliečne výrobky, rôzne potravinové prípravky, nápoje a liehoviny, cukor a cukrovinky, živé zvieratá a prípravky z obilnín. Do SR boli z nečlenských krajín EÚ dovezené agropotravinárske výrobky za 775 miliónov eur, čo v porovnaní s rokom 2022 bolo o 37,4 milióna eur menej, respektíve o 4,6 %.



MPRV dodalo, že v roku 2023 zahŕňal export SR do tretích krajín hlavne poľnohospodárske a potravinárske výrobky v celkovej hodnote 300,3 milióna eur, čo bolo o 45,7 milióna eur, respektíve o 18 % viac ako v roku 2022.