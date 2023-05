Agrorezort a EFSA pokračujú v boji proti africkému moru ošípaných

Bratislava 22. mája (TASR) - Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) a Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR po tretí raz spájajú svoje sily v najnovšom ročníku celoeurópskej kampane na podporu boja proti africkému moru ošípaných (AMO).



Cieľom kampane Zastavme africký mor ošípaných je zvyšovať povedomie chovateľov ošípaných, poľovníkov a veterinárov o tejto vysoko nákazlivej chorobe, ktorá je pre človeka neškodná, ale pre ošípané a diviaky smrteľná. Odborníci poukazujú na dôležitosť prevencie, detekcie a nahlasovania podozrivých prípadov.



Podľa najnovšej výskumnej správy EFSA počet ohnísk AMO u ošípaných a diviakov v roku 2022 výrazne klesol v porovnaní s predchádzajúcim rokom v krajinách ako Rumunsko, Poľsko a Bulharsko. AMO však znovu prepukol v Grécku a Česku a naďalej sa šíri v krajinách susediacich s EÚ ako Srbsko a Moldavsko. Prvýkrát bol v roku 2022 zaznamenaný aj v Severnom Macedónsku.



"Za posledné desaťročie mal africký mor ošípaných dramatický vplyv na európsky sektor chovu ošípaných a naďalej narúša ekonomiku na miestnej aj regionálnej úrovni. Zatiaľ čo najnovšie čísla vysielajú povzbudivé signály, že snahy o zastavenie šírenia vírusu majú vplyv, situácia nie je v žiadnom prípade pozitívna naprieč celou Európu, a preto musíme naďalej zostať ostražití. Chovatelia, poľovníci a veterinári zohrávajú mimoriadne dôležitú úlohu pri nahlasovaní podozrivých prípadov," povedal výkonný riaditeľ úradu EFSA Bernhard Url.



"Za štyri roky, odkedy sme zaznamenali prvý výskyt AMO na Slovensku, sme investovali do opatrení proti šíreniu tejto nákazy nemalé finančné prostriedky. Za ten čas sa nám podarilo zastaviť šírenie približne v polovici Slovenska a naďalej robíme všetko pre to, aby sme ochránili komerčné chovy ošípaných. Žiaľ, kým na AMO nebude existovať účinná vakcína, ochorenie tu bude s nami stále. To znamená dôsledné dodržiavanie veterinárnych opatrení a taktiež informovanie širokej verejnosti. Vítam preto celoeurópsku kampaň EFSA," uviedol minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Jozef Bíreš.



EFSA je agentúra financovaná Európskou úniou. Pôsobí nezávisle od európskych inštitúcií a členských štátov EÚ. Bola zriadená v roku 2002.