Agrorezort: Africký mor ošípaných sa rozšíril aj do okresu Gelnica

Gelnica 26. januára (TASR) – Africký mor ošípaných (AMO) sa najnovšie rozšíril aj do okresu Gelnica. Ide o 14. okres na Slovensku, v ktorom zaznamenali túto nákazu. Informovalo o tom v utorok Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR.



Národné referenčné laboratórium vo Zvolene 19. januára potvrdilo pozitívny výsledok na AMO u diviaka nájdeného v katastrálnom území obce Smolník. Následne 21. januára laboratórium potvrdilo nákazu aj u diviaka uloveného pri obci Mníšek nad Hnilcom.



"Výskyt nákazy v okrese Gelnica nie je až tak prekvapujúci, keďže v susedných okresoch (Rožňava, Košice-okolie a Prešov) bolo v posledných mesiacoch zaznamenaných už niekoľko prípadov AMO," uviedol hovorca ministerstva Daniel Hrežík. Príslušná regionálna veterinárna a potravinová správa vydá pre vymedzené poľovné revíry opatrenia v zmysle platnej legislatívy EÚ a SR, ktoré majú zabrániť ďalšiemu šíreniu nákazy, respektíve zabezpečiť jej spomalenie.



"Od júla 2019, kedy sa nákaza na Slovensku objavila, evidujeme už 933 prípadov u diviačej zveri a 28 ohnísk u domácich ošípaných," informoval agrorezort. Gelnica pribudla k okresom Trebišov, Michalovce, Košice-okolie, Košice-mesto, Rožňava, Rimavská Sobota, Vranov nad Topľou, Prešov, Bardejov, Sabinov, Revúca, Veľký Krtíš a Sobrance.



Na Slovensku poľovníkom nariadili intenzívny lov diviačej zveri. Do lovu však výrazne zasiahla situácia okolo opatrení súvisiacich s pandémiou COVID-19, ktorá výrazne obmedzila možnosť organizovania spoločných poľovačiek a cestovania do iného okresu za účelom lovu. "Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR umožnilo poľovníkom loviť diviačiu zver celoročne, bez ohľadu na pohlavie a vek aj pre rok 2021. Prebieha aj aktívne sledovanie situácie štátnymi veterinármi a poľovníkmi, ktorým štát uhrádza náklady za odovzdané vzorky z nájdených a ulovených diviakov," uviedol Hrežík.



Počet prípadov AMO v Európe sa počas minulého roka dostal za hranicu dvojnásobku oproti roku 2019. V okolitých krajinách zaznamenali viac ako 11.000 potvrdených prípadov AMO u diviačej zveri, najviac v Poľsku – cez 4100 a viac ako 4000 v Maďarsku. V bezpečí nie je ani územie susediace s Ukrajinou, kde sa už niekoľko prípadov AMO potvrdilo neďaleko hraničného územia so Slovenskom.



"Výskyt AMO v susedných štátoch sa zhoršuje, preto reálna hrozba ďalších nálezov zďaleka nezanikla a nezanikne najmä vtedy, ak sa všetci, od drobnochovateľov, cez chovateľov, poľovníkov, ale aj bežných občanov, nebudú správať zodpovedne a nebudú rešpektovať veterinárne opatrenia. Dôležitá je aj manipulácia s krmovinami, od pokosenej kukurice až po slamu, ktorá môže byť infikovaná,“ upozorňuje agrorezort.