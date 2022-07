Agrorezort bude dôslednejšie kontrolovať obilie dovážané na Slovensko

Bratislava 25. júla (TASR) – Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR chce mať pod väčšou kontrolou dovoz agrokomodít na Slovensko. Krízový štáb MPRV vydal pokyn pre Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky (ÚKSUP) a Štátnu veterinárnu a potravinovú správu (ŠVPS) SR na zvýšený odber vzoriek a monitoring všetkých komodít obilia, ktoré vchádzajú na náš trh.



Zamerať by sa mali najmä na kontrolu rezíduí pesticídov a rádiologické vyšetrenie, informovalo v pondelok ministerstvo.



Rezort pôdohospodárstva tak reaguje na situáciu, keď sa cez Slovensko môže realizovať vývoz obilia z Ukrajiny na svetové trhy. "Krízový štáb MPRV SR podporuje myšlienku 'koridorov solidarity' na tranzit ukrajinskej pšenice do tretích krajín," zdôraznila generálna tajomníčka služobného úradu Zuzana Nouzovská.



Krízový štáb zároveň poveril štátneho tajomníka rezortu Martina Kováča na zorganizovanie bilaterálneho rokovania na úrovni Vyšehradskej štvorky (V4). Ako predsedajúca krajina V4 Slovensko zvolá na utorok (26. 7.) rokovanie, na ktorom si chce rezort overiť stav a postoje jednotlivých členských krajín k situácii na trhu s obilninami.



Smerom k domácemu trhu je dôležitá príprava zasadnutia expertnej skupiny, ktorá sa na pôde MPRV SR stretne vo štvrtok (28. 7.). Na stretnutie by mali byť prizvaní aj predstavitelia Komoditnej rady pre obilie.