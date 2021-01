Agrorezort bude v nastavených strategických úlohách pokračovať

Bratislava 4. januára (TASR) – Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR bude v nastavených strategických úlohách pokračovať aj v roku 2021. Jednou z úloh bude aj vyrovnanie sa s dôsledkami pandémie. Uviedla to hovorkyňa MPRV Anežka Šrojta Hrdá.



MPRV podľa nej čaká v najbližších dňoch výberové konanie na generálneho riaditeľa Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA), ktorý bude musieť predovšetkým stabilizovať vedenie PPA.



"Jeho hlavnou úlohou bude získať plnú akreditáciu PPA, teda splniť plán opatrení na nápravu nedostatkov v skúšobnej lehote na akreditáciu. Dlhodobou úlohou bude digitalizácia PPA, preto agentúra smeruje aj k elektronizácii podávania projektov. To urýchli procesy administrácie a zvýši transparentnosť," priblížil minister Ján Mičovský (OĽANO).



Avizovala, že v roku 2021 predloží agrorezort niekoľko návrhov zákonov. Momentálne má za sebou novela zákona o poľovníctve vnútrorezortné pripomienkové konanie a čaká na ďalší legislatívny proces. V polovici roka 2021 by mal byť zákon na rokovaní vlády. Novely zákona o nájme poľnohospodárskej pôdy, zákona o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku, zákona o pozemkových úpravách, zákona o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkov a tiež zavedenie registra užívacích vzťahov k pôde zamedzia podľa nej špekulatívnym nájmom a predajom pôdy, zabezpečia evidenciu a kontrolu a reguláciu trhu s poľnohospodárskymi pozemkami.



Upozornila, že zákon o potravinách prejde tiež úpravou. Umožní sa predaj potravín po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti za určitých podmienok a zníži sa minimálna hranica pokuty pri opakovanom porušení zákona. Upraví sa aj legislatíva z pohľadu označovania pôvodu mäsa.



S pozemkovými úpravami sa podľa Šrojta Hrdej počíta v rámci strategického plánu Spoločnej poľnohospodárskej politiky (CAP) EÚ v budúcom programovom období, ale aj vo fonde obnovy.



"V roku 2021 chce MPRV vypracovať a predložiť na vládu materiál s návrhom postupu realizácií vybraných spoločných zariadení a opatrení v katastrálnych územiach po ukončení pozemkových úprav. Po jeho odsúhlasení chce pristúpiť k realizáciám najmä vodozádržných, protipovodňových, protieróznych a krajinotvorných spoločných zariadení a opatrení v teréne. Je potrebné pokračovať na ďalších etapách pozemkových úprav v 141 katastroch, ktoré sa začali v roku 2020. Tento rok chceme začať proces verejného obstarávania pozemkových úprav v ďalších desiatkach katastrálnych území. Prioritou budú aj tie, kde sa často vyskytujú, respektíve hrozia veľké škody spôsobené záplavami, vodnou eróziou, zosuvmi pôdy," uviedol prvý štátny tajomník MPRV Martin Fecko.



Agrorezort podľa hovorkyne intenzívne pracuje na strategickom pláne CAP na nasledujúce programovacie obdobie, ktoré bude trvať do roku 2027. Cieľom je viac investícií do technológií a menej byrokracie pre poľnohospodárov, potravinárov a obhospodarovateľov lesov.



Šrojta Hrdá podčiarkla, že v programovom vyhlásení vlády (PVV) sa kabinet zhodol na zvýšení potravinovej sebestačnosti a podielu domácich potravín na pultoch v obchodoch. K tomu má prispieť aktívna spolupráca a diskusia s potravinárskou samosprávou a podpora spracovateľského priemyslu.



Jedným zo záväzkov PVV je podľa nej aj zavedenie prírode blízkych postupov obhohospodarovania lesov. To vyžaduje lesníka v teréne, nie v kancelárii, a k tomuto cieľu budú smerovať aj kroky pripravovanej reorganizácie štátneho podniku Lesy SR. Agrorezort musí dokončiť Národný lesnícky program SR na obdobie rokov 2022 až 2030 a vyplatiť podpory na plnenie mimoprodukčných funkcií lesov.



Doplnila, že v roku 2021 má štátny podnik Agrokomplex v pláne realizovať veľtrhy, výstavy a podujatia, ako aj sprístupnenie stálych expozícií. V rámci plánovanej činnosti ide napríklad o Poľovníctvo, rybárstvo a včelárstvo, Agrokomplex, Národná výstava hospodárskych zvierat, Enviro, Ekofestival, Gastro & Kulinárium, Celoštátna výstava zvierat 2021, stále expozície Programu rozvoja vidieka a COVID-19. Všetko však bude závisieť od vývoja pandemickej situácie.



Dodala, že základným "leitmotívom" pri práci agrorezortu vrátane všetkých 20 organizácií a štátnych podnikov, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti MPRV, je transparentnosť procesov, zvýšenie efektivity a vylúčenie akýchkoľvek korupčných vplyvov.