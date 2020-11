Agrorezort chce pre pandémiu znížiť administratívnu záťaž podnikateľov

Bratislava 25. novembra (TASR) - Agrorezort chce pre pandémiu nového koronavírusu obmedziť administratívnu záťaž podnikateľov. Vyplýva to z návrhu novely zákona, ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony v pôsobnosti Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR v súvislosti s ochorením COVID-19. Novela zákona, ktorú prerokovala v stredu vláda, sa má v parlamente schváliť v skrátenom legislatívnom konaní. Nadobudnutie účinnosti zákona sa predpokladá dňom jeho vyhlásenia v Zbierke zákonov.



"V rezorte pôdohospodárstva a rozvoja vidieka sa v súvislosti so stavom spôsobeným ochorením COVID-19 ukázalo ako potrebné riešiť niektoré práva a povinnosti skladovateľov, vlastníkov a správcov poľnohospodárskych a lesných pozemkov, obhospodarovateľov lesov, vyhotovovateľov programov starostlivosti o lesy, orgánov štátnej správy lesného hospodárstva, orgánov dozoru, kontroly, ako aj samotného ministerstva, ktoré nebolo možné zabezpečiť v potrebnom rozsahu, respektíve v lehotách stanovených všeobecne záväznými právnymi predpismi," priblížilo ministerstvo.



V situácii, keď je vyhlásená mimoriadna situácia, núdzový stav alebo výnimočný stav, a keď je obmedzená sloboda pohybu a právo uskutočňovať hromadné podujatia, je podľa MPRV potrebné obmedziť aj administratívnu záťaž podnikateľov podliehajúcich kontrole verejného skladu a kontrole množstva tovaru.



"Zároveň sa tým zohľadňujú aj opatrenia v štátnej správe, ktoré sú zamerané na obmedzenie pohybu zamestnancov najmä pri zahraničných a domácich služobných cestách. Z tohto dôvodu sa navrhuje nevykonať kontrolu verejného skladu a kontrolu množstva tovaru, ak je vyhlásený alebo ak trvá výnimočný stav, núdzový stav alebo mimoriadna situácia," priblížil v dôvodovej správe agrorezort.



V tejto situácii je podľa MPRV pre vlastníkov, správcov a obhospodarovateľov lesa problematické plniť niektoré ich úlohy a zákonmi uložené povinnosti, napríklad ak z dôvodu obmedzeného pohybu nebolo možné zabezpečiť externých pracovníkov, pretože vzhľadom na špecifiká lesnej výroby a jej sezónnosť sú práce obhospodarovateľmi lesov zväčša vykonávané externými firmami a pracovníkmi.



"Z hľadiska zabezpečenia celoživotného vzdelávania odborne spôsobilých osôb v lesnom hospodárstve nemožnosť vykonania overenia týchto spôsobilostí, respektíve nemožnosť zúčastniť sa na preškoleniach, môže v niektorých prípadoch znamenať stratu tejto spôsobilosti a následne aj stratu zamestnania, čo by malo negatívne sociálne dosahy na tieto osoby vrátane ich rodín," vysvetlilo ministerstvo.



MPRV upozornilo, že nemožnosť plnenia práv a povinností bez možnosti posúdenia dôvodov neplnenia, respektíve možnosti ich odkladu z nevyhnutných dôvodov spôsobených pandémiou COVID-19, zároveň všetky tieto osoby vystavuje riziku konaní a sankcií za neplnenie lehôt a povinností s rizikom ďalších negatívnych dosahov v už aj tak ťažkej súčasnej životnej situácii.



"S cieľom minimalizovať načrtnuté riziká, ktoré vznikli z dôvodu situácie spôsobenej pandémiou, ministerstvo podrobne zhodnotilo a preverilo všetky práva, povinnosti a stanovené lehoty a podľa ich charakteru navrhlo úpravu, ktorá pri zabezpečení cieľa a účelu jednotlivého zákona minimalizuje potenciálne negatívne vplyvy (napríklad riziko sankcií, zmeškania lehôt, straty zamestnania). Tomuto posúdeniu následne zodpovedá aj navrhovaná úprava," dodal agrorezort.