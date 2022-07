Agrorezort chce upraviť vzťah medzi obchodnými reťazcami a dodávateľmi

Bratislava 29. júla (TASR) – Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR chce zasiahnuť do stabilizácie dodávateľsko-odberateľských vzťahov na domácom trhu s potravinami. Plánuje tak urobiť vzhľadom na informácie, ktorými disponuje. Vzťahy medzi obchodnými reťazcami a dodávateľmi chce upraviť za okrúhlym stolom. Informoval o tom odbor komunikácie MPRV.



Agrorezort pre vyjasnenie situácie medzi obchodnými reťazcami a domácimi dodávateľmi potravín pristúpi v najbližších dňoch k bilaterálnym rokovaniam s oboma stranami. Vyústiť by mali ešte v auguste do okrúhleho stola na pôde MPRV. O priebehu rokovaní a ich výsledkoch plánuje ministerstvo verejnosť informovať.



Jedným z cieľov agrorezortu v tomto volebnom období je aj posilnenie postavenia domácich potravinárov. MPRV skonštatovalo, že na tento účel alokuje nemalé finančné prostriedky zo zdrojov EÚ, ale aj štátneho rozpočtu SR. "Najmä v súčasnom období, keď už jasne definujeme potravinovú nesebestačnosť Slovenska, si nemôžeme dovoliť, aby sa výrobcovia našich vlastných potravín vytrácali z pultov obchodov," podotkol minister pôdohospodárstva Samuel Vlčan (nominant OĽANO).