Agrorezort chce vládu o africkom more informovať už len dvakrát ročne

Bratislava 26. februára (TASR) - Vláda by mala byť o výskyte afrického moru ošípaných (AMO) v SR informovaná už len dvakrát ročne, a to do konca mája a do konca novembra. Vyplýva to z návrhu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV), ktorý v stredu schválila na svojom rokovaní vláda. Od októbra 2022 doteraz je vládny kabinet informovaný o AMO kvartálne, v termíne do 31. marca, do 30. júna, do 30. septembra a do 31. decembra.



"Od začiatku poľovníckej sezóny 2024/2025, teda od 1. marca 2024, sa k 31. decembru minulého roka lov diviačej zveri oproti uplynulej poľovníckej sezóne znížil o 15.742 kusov (ks), čo predstavuje pokles o 29,7 %. Pravdepodobne je to ovplyvnené zvýšeným lovom v predchádzajúcich rokoch aj z dôvodu vplyvu finančnej motivácie prostredníctvom tzv. zástrelného," vysvetlil agrorezort.



Pozitívom podľa MPRV je, že hustota diviačej zveri (ktorá je prenášačom AMO, pozn. TASR) sa znižuje, a to aj v rizikových oblastiach, na požadovanú úroveň 0,5 diviaka na kilometer štvorcový (km2) a početnosť diviačej zveri klesá. Takisto sa podľa agroministerstva medziročne znížil úhyn diviačej zveri. "Pokles stavov diviačej zveri ku koncu mesiaca december 2024 (lovom a úhynom) predstavoval 37.927 ks," spresnilo MPRV.



"V dôsledku stabilizácie situácie ohľadom stavov diviačej zveri a zníženej frekvencie pozitívnych prípadov na AMO u ulovenej aj uhynutej populácie a na základe nízkych rozdielov medzi údajmi v informáciách predkladaných štvrťročne, ako aj z dôvodu zníženia administratívnej záťaže vlády SR navrhujeme predmetnú informáciu predkladať na rokovanie vládneho kabinetu polročne, v termíne do 31. mája a do 30. novembra," dodalo ministerstvo pôdohospodárstva.