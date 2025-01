Agrorezort chce zvýšiť informovanosť o pôvode pekárskych výrobkov

Bratislava 14. januára (TASR) - Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR pripraví v spolupráci s profesijnými združeniami pekárov a cukrárov možnosti úpravy národnej legislatívy, ktoré by viedli k zvýšeniu informovanosti spotrebiteľov o pôvode pekárskych alebo cukrárskych výrobkov. Uviedla to pre TASR Veronika Daničová, hovorkyňa MPRV, v reakcii na utorkové (13. 1.) vyjadrenia Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov (SZPCC).



"Pokiaľ ide o označenie pôvodu chleba, pekárskych alebo cukrárskych výrobkov, ani národná ani európska legislatíva neudáva povinnosť označovať ich pôvod," zdôraznila Daničová. Nakoľko platí klauzula vzájomného uznávania výrobkov a voľný pohyb tovaru, nie je podľa jej slov možné zakázať dovoz týchto výrobkov na územie Slovenska.



Pripomenula, že v prípade pultového predaja nebaleného chleba, pekárskych alebo cukrárskych výrobkov, niektorí predajcovia dobrovoľne označujú ich pôvod, napríklad prostredníctvom slovenskej vlajky na cenovke výrobku.



"V prípade baleného chleba, pekárskych alebo cukrárskych výrobkov niektorí prevádzkovatelia potravinárskych podnikov dobrovoľne označujú pôvod týchto výrobkov (napríklad prostredníctvom rôznych symbolov, ako je štátny znak Slovenskej republiky alebo vo forme vyhlásenia na obale 'Vyrobené na Slovensku')," priblížila.



"Ak je na obale uvedený napríklad štátny znak Slovenskej republiky a základná zložka chleba, čo je v tomto prípade múka, nepochádza zo Slovenska, výrobca je povinný uviesť na obale pôvod múky," dodala hovorkyňa MPRV.



Milan Lapšanský, predseda predstavenstva SZPCC 13. januára uviedol, že viac ako 5500 kamiónov chleba a pečiva ročne dovezú z Belgicka, Nemecka či Poľska obchodné reťazce na Slovensko. Slovenskí spotrebitelia tak namiesto domáceho pečiva konzumujú bagety či sladké pečivo, ktoré precestovali "pol Európy". Domáce výrobné kapacity pekární by pritom podľa neho hravo dokázali pokryť dopyt reťazcov na Slovensku.