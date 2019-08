Agrorezort:Protestujúci farmári nechceli riešiť problémy, ale politiku

Iniciatíva poľnohospodárov pod vedením Oravca a Magdoška podľa MPRV dodnes nepreukázala koho zastupuje, koľko má členov, ani ako prispievajú k potravinovej sebestačnosti Slovenska.

Bratislava 6. augusta (TASR) - Aktivisti združení v Iniciatíve poľnohospodárov ohlásili svoj vstup do politiky. Skutočným cieľom tejto iniciatívy teda nikdy nebolo riešiť problémy slovenského poľnohospodárstva a potravinárstva, ale politická kariéra a zviditeľnenie sa jej lídrov. Uviedlo to Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV) SR v reakcii na informácie o plánoch farmárov zverejnené portálom aktuality.sk.



"MPRV dlhodobo upozorňovalo na skutočnosť, že Iniciatíva poľnohospodárov nie je reprezentatívna organizácia, ale projekt úzkej skupiny pár ľudí pod vedením agropodnikateľa figurujúceho vo vážnom kriminálnom prípade Františka Oravca a bývalého podnikateľa s kozmetikou Patrika Magdoška. Tí v záujme presadzovania svojich súkromných záujmov kombinovaných s politickými ambíciami neváhajú poškodzovať cudzí majetok, dopúšťať sa výtržníctva, či porušovať zákony," konštatoval v stanovisku pre médiá agrorezort.



Iniciatíva poľnohospodárov pod vedením Oravca a Magdoška podľa MPRV dodnes nepreukázala koho zastupuje, koľko má členov, ani ako prispievajú k potravinovej sebestačnosti Slovenska. Nepreukázala ani, koľkí z nich sú skutoční poľnohospodári. V kľúčových témach ako budúca Spoločná poľnohospodárska politika EÚ, pripomienkovanie legislatívy, opatrenia súvisiace s adaptáciou na zmenu klímy, Program rozvoja vidieka, či nekalé obchodné praktiky podľa agrorezortu nevzniesli žiadny návrh, žiadnu pripomienku.



"MPRV rešpektuje ústavné právo ktoréhokoľvek občana Slovenskej republiky angažovať sa politicky, ale dôrazne odmieta zneužívanie občianskych aktivít na osobné politické ciele," vyhlásil rezort. Iniciatíva poľnohospodárov podľa neho znevažuje prácu tisícov slušných poľnohospodárov, potravinárov aj štátnych úradníkov a v záujme pritiahnutia mediálnej pozornosti neváhajú paušalizovať slovami, že v poľnohospodárstve za posledné štyri roky "žiadne zmeny nenastali".



Podľa ministerstva je pritom opak pravdou. Súčasné vedenie rezortu spustilo v poľnohospodárstve zásadné zmeny, ako sú napríklad komplexné pozemkové úpravy, digitalizácia poľnohospodárskych plôch, zverejňovanie cenových máp nájmov pozemkov, zverejňovanie poberateľov agrodotácií alebo legislatívne opatrenia proti špekuláciách s nájmom pôdy.



"V oblasti potravinárstva sa podarilo súčasnému vedeniu rezortu presadiť na európskej úrovni zákaz nekalých obchodných praktík aj elimináciu dvojakej kvality, na národnej úrovni sa zase podarilo zastaviť pokles podielu slovenských potravín na pultoch obchodov," vymenovalo MPRV s tým, že kapitola štátneho rozpočtu na poľnohospodárstvo dosiahla tento rok rekordné sumy.



Za panickú, klamlivú a nekompetentnú považuje Iniciatíva poľnohospodárov (IP) reakciu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR na aktivity jej členov. Iniciatíva to v utorok pre TASR uviedla v súvislosti s vyjadrením rezortu k informáciám o plánoch farmárov, ktoré zverejnil portál aktuality.sk. Člen iniciatívy Patrik Magdoško dodal, že stanovisko schválila jej rada.



Podľa ministerstva aktivisti združení v IP ohlásili svoj vstup do politiky. „Skutočným cieľom tejto iniciatívy teda nikdy nebolo riešiť problémy slovenského poľnohospodárstva a potravinárstva, ale politická kariéra a zviditeľnenie sa jej lídrov,“ uviedlo.



„O tom, že ktorí predstavitelia našej iniciatívy pôjdu akou politickou cestou, sa ešte ani nerozhodlo. Ak rozhodnutie padne, budeme o tom informovať,“ konštatuje sa v stanovisku s tým, že IP ako nepolitická organizácia na ochranu malých a stredných farmárov bude existovať aj v budúcnosti. "Skutočnú zmenu je možné dosiahnuť len zmenou vedenia na čele agrorezortu. To sa dá len prostredníctvom volieb, preto Iniciatíva poľnohospodárov už pred niekoľkými týždňami ohlásila, že vyšle svojich zástupcov do politiky," uviedla.



Reakcia rezortu podľa IP potvrdzuje, že jeho vedenie slúži úzkej skupine vyvolených, ktorí zneužívajú existujúci systém v poľnohospodárstve a obohacujú sa na úkor malých a stredných farmárov, mienia poľnohospodári. Zdôraznili, že iniciatíva protestmi a konštruktívnymi návrhmi už niekoľko rokov žiada zmenu stavu, keď sa darí napríklad veľkým agrofirmám a veľkochovom ošípaných na úkor domácich farmárov.



Iniciatíva ďalej uvádza, že spolu s ďalšími stavovskými organizáciami sa im už podarilo poukázať na mnoho nezákonností. „Pod naším tlakom už koná prokuratúra, polícia, súdy, o nezákonnostiach v rezorte už vedia aj v Bruseli a konajú. Našou zásluhou sa čiastočne začali pozemkové úpravy, a vynútili sme i väčšiu prehľadnosť v agrodotáciách. Je to len začiatok procesu, ktorý treba dokončiť,“ tvrdia farmári.



Pracovná skupina k európskej Spoločnej poľnohospodárskej politike, ktorú zostavila ministerka Gabriela Matečná (SNS), zasadala "až" raz, informovala IP a dodala, že ich zástupca Juraj Vodný má pripravené stanoviská a návrhy, len ich nemá komu predložiť. Ako aktívnych účastníkov ďalších procesov uviedla Ľubomíra Bullu a Antona Vdovjaka.



