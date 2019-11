Agrorezort: Cukrovú repu cez zelenú naftu podporíme

Bratislava 8. novembra (TASR) - Cukrová repa bude prostredníctvom zelenej nafty podporená sumou vyššou ako 200 eur na hektár (ha). Uviedol to pre TASR Daniel Hrežík z odboru komunikácie a marketingu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR v reakcii na výzvu pestovateľov cukrovej repy, ktorí podpísali v piatok memorandum s SPPK, včelármi a spracovateľmi cukru.



"MPRV SR nedávno zadefinovalo plodiny a hospodárske zvieratá, ktoré podporí systémovým opatrením Zelená nafta. Priniesť má vyššiu efektívnosť rastlinnej a živočíšnej výroby, a tiež zvýšenie konkurencieschopnosti slovenských farmárov. Nezabudlo sa pritom ani na cukrovú repu, ktorá bude takto okrem iných podporných opatrení navyše podporená prostredníctvom Zelenej nafty vo výške 239,54 eura/ha," spresnil Hrežík.



Len nedávno MPRV SR podľa jeho informácií presadilo nové Nariadenie vlády SR o poskytovaní pomoci na vykonávanie opatrení zahrnutých do vnútroštátneho programu pre sektor včelárstva. Predchádzalo mu júnové schválenie nového Národného programu stabilizácie a rozvoja slovenského včelárstva Európskou komisiou. Včelári sa tak môžu tešiť na nové, efektívnejšie a modernejšie opatrenia. Tieto opatrenia prinášajú aj viaceré novinky, ktoré požadovali samotní včelári prostredníctvom svojich zástupcov.



Podľa Hrežíkových slov sa zlepší boj proti škodcom a chorobám včelstiev. Pomoc príde včelárom s obnoveniami stavu včelstiev a agrorezort prispeje aj k rozvoju výskumu. Dôležité sú aj opatrenia na spoluprácu s orgánom uskutočňujúcim výskum pre monitorovanie zdravotného stavu včiel alebo výskumu ich zdravia, keďže včely trápia parazity i choroby, ako je klieštik, mor včelieho plodu, ktoré k nám boli dovezené zo zahraničia.



Hrežík dodal, že prostriedky budú smerovať aj na monitorovanie vplyvu prípravkov na ochranu rastlín a mnoho ďalších, nových opatrení. Rozšíri sa takzvaná technická pomoc, ale aj podpora laboratórií, aby Slovensko vedelo lepšie zisťovať regionálny pôvod medu a identifikovať falšovaný med. Práve ten totiž ohrozuje poctivých slovenských včelárov. Len prostredníctvom nového Národného programu stabilizácie a rozvoja slovenského včelárstva na roky 2019/2020 až 2021/2022 dostanú včelári ročne takmer 1,5 milióna eur.



Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora (SPPK), Slovenský zväz včelárov (SZV), Zväz pestovateľov cukrovej repy Slovenska (ZPCRS) a Slovenský cukrovarnícky spolok (SCS) podpísali memorandum o spolupráci pri presadzovaní podpory pre slovenský med a slovenský cukor.



Memorandum s názvom Podpora slovenskému medu, podpora slovenskému cukru je podľa signatárov dôkazom, že vzájomná spolupráca medzi jednotlivými oblasťami, v tomto prípade medzi včelármi, pestovateľmi a spracovateľmi cukrovej repy, prispeje k stabilizácii odvetvia a ďalším možnostiam jeho rozvoja.



"Apelujeme aj na zástupcov vecne príslušných ministerstiev, najmä MPRV SR a Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR, aby problematike stabilizácie vertikály slovenský med – slovenská cukrová repa - slovenský cukor venovali svoju pozornosť a konzultovali so zástupcami samosprávnych organizácií, ktorí sú signatármi tohto memoranda, všetky legislatívne aj nelegislatívne opatrenia, ktoré môžu mať vplyv na ďalší vývoj tejto problematiky," zdôraznil Róbert Kovács, predseda Zväzu pestovateľov cukrovej repy Slovenska.