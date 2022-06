Agrorezort do balíka výnimočnej pomoci zahrnul aj chovateľov ošípaných

Bratislava 30. júna (TASR) - Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR si plne uvedomuje vážnosť situácie v živočíšnej výrobe na Slovensku, a preto do balíka výnimočnej pomoci zahrnulo aj chovateľov ošípaných. Uviedol to pre TASR odbor komunikácie MPRV v reakcii na požiadavku chovateľov ošípaných, aby im agrorezort pomohol sumou 15 miliónov eur.



"V rekordne krátkom čase, prvýkrát v histórii SR, bola Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) schopná do 24 hodín od uverejnenia nariadenia vlády SR v zbierke zákonov začať prijímať a administrovať žiadosti o podporu pre sektor ošípaných. Chovatelia tak môžu od štvrtkovej polnoci zasielať na PPA žiadosti o podporu z celkového balíka 15,7 milióna eur na podporu živočíšnej výroby," spresnilo ministerstvo pôdohospodárstva.



"Očakávali by sme, že namiesto vytvárania zbytočného mediálneho tlaku budú teraz zväzy investovať energiu do aktivovania svojich členov a budú im nápomocné v rýchlom a bezchybnom podávaní žiadostí o podporu," podčiarklo MPRV.



MPRV SR je pripravené po vyhodnotení úspešnosti aktuálne otvorenej podpory prehodnotiť jej účinnosť a vplyv na sektor a v prípade potreby pripraviť ďalšie opatrenia.



"Zároveň je však potrebné zdôrazniť, že do dnešného dňa nebola zo strany zväzov predložená žiadna analýza, ktorá by legitimizovala požadovaný objem 15 miliónov eur, a teda MPRV SR k nemu nedokáže zaujať relevantné stanovisko. Dodávame, že stretnutia so zväzmi chovateľov ošípaných majú v tomto roku najvyššiu frekvenciu spomedzi všetkých stavovských organizácií, posledné bolo pred dvomi týždňami na zasadnutí expertnej skupiny afrického moru ošípaných," dodal agrorezort.



Slovenskí chovatelia ošípaných požadujú na stabilizáciu nepriaznivej situácie od MPRV sumu 15 miliónov eur. Uviedli to v spoločnom stanovisku Julián Škerlík, predseda Zväzu chovateľov ošípaných na Slovensku (ZCHOS), a Peter Polák, výkonný riaditeľ Slovenskej asociácie chovateľov ošípaných (SACHO). Táto suma pomôže podľa nich vyriešiť momentálnu situáciu, smerovať bude na akútnu záchranu chovov ošípaných a zabezpečí v budúcnosti dostatok bravčového mäsa pre slovenských spotrebiteľov.