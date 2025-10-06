Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 6. október 2025Meniny má Natália
< sekcia Ekonomika

Agrorezort dosiahol rekordné čerpanie eurofondov

.
Na snímke minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Richard Takáč (Smer-SD). Foto: TASR - Roman Hanc

Rezort pôdohospodárstva na základe dát uviedol, že počas vlád Matoviča, Hegera a Ódora dosiahlo čerpanie v roku 2022 len 37,4 milióna eur, čo malo byť jedno z najnižších čerpaní od roku 2005.

Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 6. októbra (TASR) - Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR dosiahlo k 30. septembru 2025 rekordné čerpanie finančných prostriedkov z európskeho poľnohospodárskeho fondu vo výške takmer 302 miliónov eur. Ide o najvyššiu sumu za posledných 20 rokov, informovalo o tom v pondelok ministerstvo pôdohospodárstva.

Rezort pôdohospodárstva dnes nešíri výhovorky, ale konkrétne výsledky. Historicky najvyššie čerpanie fondov za posledných 20 rokov je jasnou odpoveďou všetkým kritikom,“ uviedol minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Richard Takáč (Smer-SD).

Rekordné výsledky rezortu sú podľa neho dôkazom, že slovenské poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka majú po rokoch chaosu a nekompetentnosti konečne stabilné vedenie, ktoré vie reálne prinášať výsledky. Rezort pôdohospodárstva na základe dát uviedol, že počas vlád Matoviča, Hegera a Ódora dosiahlo čerpanie v roku 2022 len 37,4 milióna eur, čo malo byť jedno z najnižších čerpaní od roku 2005.

Po nástupe vlády Roberta Fica (Smer-SD) v roku 2023 sa situácia podľa MPRV zásadne zmenila. „V roku 2024 sa objem čerpania zvýšil na 208,6 milióna eur a v roku 2025 sa vyšplhal až na 301,9 milióna eur, čo predstavuje rekord za celé sledované obdobie,“ dodalo ministerstvo.
.

Neprehliadnite

OTESTUJTE SA: Uhádnete slovenský hit podľa jednej vety z textu?

HRABKO: Novela ústavy uspela, lebo tí, čo boli proti, neurobili nič

GLOSUJEME: Nočná mora s krídlami? Áno, je to lietadlo

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Čo si pre nás prichystal október?