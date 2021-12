Agrorezort hľadá nového šéfa národného výstaviska Agrokomplex

Bratislava 22. decembra (TASR) - Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR vyhlásilo výberové konanie na riaditeľa štátneho podniku agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO. Podmienkou účasti na výberovom konaní je vypracovanie a zaslanie návrhu stratégie a koncepcie rozvoja štátneho podniku agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik, uviedlo v stredu MPRV.



Návrh stratégie a koncepcie rozvoja by mal byť predložený písomne v rozsahu maximálne desať strán A4 a informácie by mal záujemca čerpať z verejne dostupných zdrojov. Rezort okrem toho od kandidátov vyžaduje vysokoškolské vzdelanie II. stupňa a minimálne tri roky praxe v riadiacej funkcii. Výberové konanie sa uskutoční ústnou formou, uzávierka prihlášok je 11. januára 2022. Všetky informácie o výberovom konaní sú zverejnené na stránke: https://bit.ly/3yN9c0z



Agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik, patrí medzi najvýznamnejšie veľtrhové a výstavnícke spoločnosti v SR a jeho význam potvrdzuje viac ako 40 rokov tradičných, ale aj inovatívnych podujatí. Riaditeľ štátneho podniku je štatutárnym orgánom podniku, do funkcie ho menuje minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, ktorému je priamo podriadený.