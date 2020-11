Agrorezort investuje 21 miliónov eur do rozvoja slovenských fariem

Bratislava 25. novembra (TASR) – Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) zverejnila výzvu na podporu investícií do poľnohospodárskych podnikov. Podpora sa týka špeciálnej rastlinnej výroby, citlivých plodín a živočíšnej výroby. Agrorezort na tieto investície vyčlenil 21 miliónov eur, ktorých cieľom je zvýšiť celkovú výkonnosť a udržateľnosť poľnohospodárskeho podniku. Poľnohospodári si môžu podať žiadosť výlučne elektronicky, a to od 1. do 31. marca 2021. Informoval o tom Daniel Hrežík z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR.



Spresnil, že PPA zverejnila výzvu číslo 50/PRV/2020 na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR na roky 2014 až 2020 pre opatrenie Investície do hmotného majetku, podopatrenie 4.1 – Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov. Výzva sa týka oblastí špeciálnej rastlinnej výroby, citlivých plodín a živočíšnej výroby.



Upozornil, že žiadatelia si môžu podať žiadosti výlučne elektronicky prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy. Na zabezpečenie plne elektronickej komunikácie vo vzťahu k žiadosti je potrebné, aby žiadateľ mal aktivovanú elektronickú schránku na doručovanie. Formulár žiadosti je potrebné vyplniť a autorizovať od 1. marca do 31. marca 2021.



Hrežík priblížil, že výška oprávnených výdavkov na jeden projekt je od 10.000 do 60.000 eur. Na vyčerpanie je vo výzve určených 21 miliónov eur. Výška podpory je v prípade menej rozvinutých regiónov 50 % z celkových oprávnených výdavkov, v prípade ostatných oblastí 40 % z celkových oprávnených výdavkov. Uvedená výška podpory sa zvyšuje o 20 % v prípade mladých poľnohospodárov a v prípade ekologického poľnohospodárstva. Poznamenal, že výzva sa týka všetkých veľkostných druhov fariem, mladých a malých farmárov, ako aj začínajúcich fariem.



Hrežík doplnil, že projekty bude vyberať PPA na základe uplatnenia hodnotiacich kritérií (bodovacieho systému), teda projekty sa zoradia podľa počtu dosiahnutých bodov v zmysle hodnotiacich kritérií za príslušnú oblasť a vytvorí sa hranica finančných možností za príslušnú oblasť (posúdi sa súčet finančných požiadaviek všetkých zoradených projektov s finančnou alokáciou príslušnej oblasti). Minimálna hranica požadovaných bodov z dôvodu, aby boli schválené len dostatočne kvalitné projekty, je 55 bodov zo 100.



Dodal, že podrobnosti výzvy sú zverejnené na webovej stránke www.apa.sk.