Agrorezort: Kompenzáciou sucha cez chovateľov podporíme spotrebiteľa

Bratislava 26. septembra (TASR) – Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR trvá na tom, že cielená kompenzácia sucha prostredníctvom živočíšnej výroby v celkovej výške 50 miliónov eur prinesie mnohonásobný efekt. Pomôže pestovateľom objemových krmív a v konečnom dôsledku aj spotrebiteľom vo výslednej cene mlieka a mäsa. Uviedol to odbor komunikácie MPRV v reakcii na kritiku strany SaS.



MPRV zdôraznilo, že pri príprave kompenzácie vychádzalo z analýzy, podľa ktorej celková úroda obilnín na Slovensku bude napriek suchu vyššia ako vlani, pretože bolo viac osiatych plôch. Hektárové výnosy pšenice sú tak nižšie len o jedno percento a v prípade jačmeňa o 5,5 %. Sucho najviac zasiahlo úrodu kukurice a trávy na seno, ktoré sú pre chovateľov počas nadchádzajúcej zimy kľúčové. Chovatelia budú musieť výpadok objemových krmív nahradiť drahšími alternatívami, čo vedie k zvýšeniu nákladov a zníženiu produkcie v živočíšnej výrobe.



"Živočíšna výroba na Slovensku dlhodobo ťahá za kratší koniec, stavy zvierat nám klesajú a máme jeden z najnižších počtov zvierat na hektár poľnohospodárskej pôdy zo všetkých 27 krajín EÚ. Ak by sme nepristúpili k okamžitému zásahu, tohtoročnú zimu by mnohé chovy nemuseli zvládnuť. To je dôvod, prečo sme 50 miliónov eur nasmerovali práve do tohto odvetvia," vysvetlil minister pôdohospodárstva Samuel Vlčan (nominant OĽANO).



Agrorezort zdôraznil, že ide o historicky prvý prípad kompenzácie sucha, ktorá sa bude vyplácať ešte v tom istom roku, ako sucho negatívne ovplyvnilo úrodu.



MPRV pripomenulo, že v tomto roku poskytlo poľnohospodárom a potravinárom pomoc zo štátneho rozpočtu už vo výške 91.393.650 eur. Spolu s kompenzáciou sucha ide o historicky rekordnú sumu 141.393.650 eur na pomoc agrosektoru, a to len zo štátnych financií.



Strana SaS v pondelok uviedla, že minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR by mal poskytnúť analýzu a informácie o tom, prečo sa rozhodol kompenzovať škody spôsobené suchom len úzkemu okruhu pôdohospodárov. Poslankyňa Národnej rady SR Jarmila Halgašová, ktorá sa v SaS venuje pôdohospodárstvu, vyzvala Vlčana, aby zverejnil nielen sumu na odškodnenie, ale aj cestu, ako k rozhodnutiu dospel, či spôsob, ako chce odškodniť okrem chovateľov aj pestovateľov.