Agrorezort: Kompenzáciou sucha sme podporili chov tisícok zvierat

Bratislava 23. januára (TASR) – Finančná podpora pre chovateľov hospodárskych zvierat, ktorú cez Pôdohospodársku platobnú agentúru (PPA) vyplatil agrorezort ako kompenzáciu minuloročného letného sucha, prispeje k udržaniu chovov.



Ako ďalej informoval odbor komunikácie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR, agrorezort pripravil a vyplatil pomoc v celkovom objeme viac ako 41,5 milióna eur v rekordnom čase, peniaze sa ku chovateľom dostali do konca decembra 2022.



Historické sucho v lete 2022 podľa MPRV spôsobilo existenčné problémy predovšetkým chovateľom hospodárskych zvierat, keďže zapríčinilo výpadky objemových krmív na úrovni od 30 % do 50 %. Vďaka mechanizmu jednorazovej finančnej podpory však boli nepriamo podporení aj pestovatelia či koneční spotrebitelia. Agrorezort si od rýchlo vyplatenej pomoci sľubuje zabránenie likvidácii chovov.



Podmienkou získania kompenzácie totiž bolo, že k 31. augustu tohto roka chovateľ udrží minimálne 70 % počtu zvierat, ktoré deklaroval k 31. augustu 2022 v Centrálnej evidencii hospodárskych zvierat (CEHZ). Povolená odchýlka predstavuje hodnotu mínus 5 %. MPRV SR očakáva, že sa chovatelia budú snažiť deklarované počty zvierat, na ktoré im rezort poslal kompenzáciu, zachovať.



To, či chovatelia udržiavajú stavy zvierat bude PPA kontrolovať dvakrát. Pri prvej kontrole porovná stav hospodárskych zvierat v CEHZ k 31. marcu 2023 so stavom, ku ktorému sa žiadateľ zaviazal v žiadosti. V prípade, ak odchýlka bude vyššia ako 5 %, PPA na to žiadateľa upozorní. Počas druhej kontroly sa bude porovnávať stav hospodárskych zvierat z CEHZ k 31. augustu 2023 so stavom, ku ktorému sa žiadateľ zaviazal v žiadosti. PPA bude pri jednotlivých žiadostiach zohľadňovať presuny zvierat v rámci kategórií zvierat a aj fariem.