Agrorezort kvôli diviačej zveri podáva pomocnú ruku samosprávam

Bratislava 28. októbra (TASR) – Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR ponúka pomocnú ruku samosprávam na Slovensku v prípade, že identifikujú výskyt diviačej zveri vo svojich intravilánoch. Informoval o tom odbor komunikácie MPRV.



Na základe príkazu hlavného veterinárneho lekára SR Jozefa Bíreša a v zmysle zákona o poľovníctve nie je možný lov diviačej zveri v intravilánoch miest a obcí v súčinnosti s poľovníckou obcou.



MPRV SR preto mimoriadne zriadilo e-mailovú adresu, na ktorú môžu predstavitelia samospráv zasielať informáciu o takomto výskyte a zároveň žiadosť o intervenciu zo strany veterinárnych lekárov SR.



Na základe posúdenia na mieste, ktoré vykonajú zástupcovia regionálnej veterinárnej a potravinovej správy a poľovníci navrhnú odchyt zveri do klietok, pretože zbraň by sa mala používať v intravilánoch miest a obcí len v krajnej núdzi alebo na imobilizáciu diviakov, ktorá je účinná hlavne v prípade, ak ide o výskyt malého počtu zveri. Imobilizáciu zveri zabezpečuje veterinárny lekár.



Adresa, na ktorú je možné nahlasovať uvedené prípady výskytu diviačej zveri, je sekretariat-UR@svps.sk . Je to predovšetkým z dôvodu účinnej eradikácie ochorenia afrického moru ošípaných (AMO), ako aj zvýšenej bezpečnosti a komfortu obyvateľov miest a obcí.