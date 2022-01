Agrorezort má záujem udržať stavy dojníc na úrovni 110.000 kusov

Bratislava 18. januára (TASR) - Agrorezort má záujem na Slovensku udržať stavy dojníc na úrovni 110.000 kusov. Uviedol to pre TASR odbor komunikácie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR v reakcii na vyjadrenia Slovenského zväzu prvovýrobcov mlieka (SZPM).



"V tejto veci treba zároveň pripomenúť, že v decembri 2021 bola zverejnená výzva Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA) na opatrenie 4.2 na projekty pre potravinárov v hodnote 170 miliónov eur, do ktorej sa môžu zapojiť aj spracovatelia poľnohospodárskej prvovýroby," priblížilo agroministerstvo.



MPRV zároveň plánuje prostredníctvom PPA zverejniť aj výzvu 4.1. s alokáciou 159 miliónov eur, vďaka ktorej si budú môcť i prvovýrobcovia mlieka znížiť investičný dlh svojich podnikov. "Výzva by mala byť spustená v dohľadnej dobe," upozornil agrorezort.



MPRV uviedlo, že minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Samuel Vlčan (nominant OĽANO) rokoval začiatkom roka so zástupcami prvovýroby a spracovania mlieka. "Situáciu vedenie MPRV SR vníma citlivo, momentálne však nie je možné sľúbiť mimoriadnu podporu. Agrorezort v tejto situácii prehodnotí všetky dostupné možnosti a bude hľadať priestor, ako tento sektor mimoriadne podporiť," zdôraznilo ministerstvo.



V tejto oblasti chce vedenie MPRV SR komunikovať s obchodnými reťazcami o potrebe premietnuť vyššie vstupy do odbytovej ceny produktov. "Agrorezort má záujem na tom, aby spotrebitelia kupovali viac slovenských výrobkov a aj preto je plánovaná podpora Značky kvality. Pomoc na tzv. zelenú naftu v zmysle požiadaviek prvovýrobcov mlieka je tiež v súčasnosti v štádiu riešenia," dodalo MPRV.



SZPM v utorok informoval, že produkcia mlieka na Slovensku naďalej klesá. Hoci sa slovenským prvovýrobcom neustále darí zvyšovať množstvo mlieka nadojeného od jednej dojnice, problémom sú naďalej klesajúce počty zvierat. Medziročne sa počet mliečnych kráv znížil o 4000 kusov.



Prvovýrobcovia rušia svoje chovy najmä pre enormný nárast nákladov. Od MPRV SR žiadajú okamžitú finančnú pomoc. "Požadujeme mimoriadnu jednorazovú podporu pre prvovýrobu mlieka vo výške 35 miliónov eur. Ďalej požadujeme zvýšenie štátnej pomoci v súvislosti s dotačným titulom Zelená nafta. Posledná požiadavka súvisí s novou spoločnou poľnohospodárskou politikou na roky 2023 až 2027. Požadujeme, aby v tomto období dosiahla výška podpory pre všetky kategórie mliečneho dobytka 500 eur na veľkú dobytčiu jednotku," uviedol Alexander Pastorek, predseda SZPM.