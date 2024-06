Agrorezort: Manažovanie drevín na poľnohospodárskej pôde sa upraví

Bratislava 17. júna (TASR) - Manažovanie porastov drevín rastúcich mimo lesa na poľnohospodárskej pôde sa upraví. Vyplýva to z návrhu novely zákona o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy, ktorú do medzirezortného pripomienkového konania (MPK) predložilo Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR. Účinnosť by novela mala nadobudnúť 1. januára 2025.



"Cieľom návrhu zákona je ustanovenie právneho rámca pre manažovanie porastov drevín rastúcich mimo lesa na poľnohospodárskej pôde, ktorý v doterajšej právnej úprave využívania poľnohospodárskej pôdy absentuje," priblížil v predkladacej správe k novele agrorezort.



V súlade s cieľom programového vyhlásenia vlády SR hľadať ďalšie nástroje ochrany pôdy pred neoprávnenými zábermi sa s cieľom zvýšenia ochrany najkvalitnejšej poľnohospodárskej pôdy rozširuje podľa MPRV povinnosť platenia odvodu za odňatie poľnohospodárskej pôdy podľa jej kvality na všetky poľnohospodárske pôdy, nielen na vybrané pôdy v každom katastrálnom území.



"Navrhujú sa viaceré čiastkové zmeny a úpravy vyplývajúce z požiadaviek aplikačnej praxe, ktorých cieľom je zvýšenie všeobecnej zrozumiteľnosti jednotlivých ustanovení zákona a zjednodušenie ich aplikácie. Z dôvodu zjednodušenia a zrýchlenia správnych konaní a zníženia administratívnej záťaže pre občanov a podnikateľov sa vypúšťajú niektoré povinnosti pre fyzické a právnické osoby," dodalo ministerstvo pôdohospodárstva.