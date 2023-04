Agrorezort navrhuje z Ukrajiny zákaz dovozu obilia a ďalších produktov

Bratislava 17. apríla (TASR) - Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR predkladá do medzirezortnej pracovnej skupiny, ktorú zvolal dočasne poverený premiér Eduard Heger na riešenie dovozu obilia z Ukrajiny do SR, návrh uznesenia na zákaz dovozu niektorých potravinárskych surovín a produktov z nich. Informoval o tom odbor komunikácie MPRV.



"Keďže sme už vyčerpali naše kompetenčné možnosti na ochranu nášho poľnohospodárskeho trhu pred dampingovými cenami, potrebujeme pomoc ostatných rezortov. Oceňujem aktivitu pána premiéra, ktorý zvolal pracovnú skupinu. Verím, že sa nám podarí čo najskôr vydať jednotné rozhodnutie, a tým stabilizovať naše podnikateľské prostredie s agrokomoditami. Zároveň však musíme myslieť aj na potravinovú infláciu a výsledné ceny potravín na našich pultoch," povedal dočasne poverený minister pôdohospodárstva Samuel Vlčan.



Z tohto dôvodu agrorezort navrhuje zákaz dovozu vybraných poľnohospodárskych produktov a potravín z Ukrajiny a pôvodom z Ukrajiny na územie SR, a to obilniny, cukor, sušené krmivá, osivá, chmeľ, ďalej ľan a konope, ovocie a zeleninu, spracované ovocné a zeleninové výrobky, ale aj víno, etylalkohol poľnohospodárskeho pôvodu a med a včelie produkty.



MPRV dodalo, že naďalej platí usmernenie Štátnej veterinárnej a potravinovej správy (ŠVPS) SR z minulého týždňa na zákaz spracovania obilnín a olejnín a ich uvedenia do potravinového a krmovinového reťazca a taktiež plombovanie všetkých zásielok s potravinárskymi výrobkami z Ukrajiny na slovenských hraniciach.



Rezort tiež navrhuje, aby Slovensko ostalo naďalej otvorené pre tranzit produktov pod podmienkou, že prejdú v zaplombovaných kontajneroch tak, ako sa to deje už od 5. apríla 2023.