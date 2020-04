Agrorezort nebude posúvať dátum podávania jednotnej žiadosti na platby

Bratislava 23. apríla (TASR) – Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR neplánuje posunúť konečný dátum na podávanie 'Jednotnej žiadosti na rok 2020'. Agrorezort plne zabezpečil štart kampane a v prípade predĺženia termínu by prišlo aj k oneskoreniu vyplácania, čo by poľnohospodárom mohlo spôsobiť značné finančné komplikácie. MPRV preto upozorňuje žiadateľov, aby nenechávali podanie žiadosti na poslednú chvíľu. Informoval o tom Daniel Hrežík z MPRV SR.



MPRV SR podľa neho má v zmysle platného legislatívneho rámca EÚ povinnosť stanoviť konečný dátum na podávanie tzv. jednotnej žiadosti, na 15. mája príslušného kalendárneho roka. Vzhľadom na aktuálnu situáciu, spôsobenú pandémiou ochorenia COVID-19, sa Európska komisia rozhodla predĺžiť pre rok 2020 možnosť podávania žiadostí o priame platby a tzv. neprojektové opatrenia Programu rozvoja vidieka (PRV) SR, až do 15. júna. Táto možnosť sa vzťahuje výlučne na podávanie žiadostí v roku 2020 a je pre členské štáty dobrovoľná.



Po dôkladnom zvážení prínosov a rizík posunu konečného dátumu, sa podľa Hrežíka agrorezort rozhodol tento termín neposúvať. Posun podávania žiadostí by spôsobil aj oneskorené vyplácanie, čo by v aktuálnej situácií slovenského poľnohospodárstva mohlo spôsobiť vážne komplikácie.



Podčiarkol, že posun končeného dátumu by zároveň mohol znížiť flexibilitu, pokiaľ ide o zabezpečenie administrácie žiadostí z hľadiska systémov a kontroly, keďže posun termínu predkladania žiadostí zároveň neumožňuje posun termínov výkonu administratívnych kontrol, kontrol na mieste, respektíve kontrol prostredníctvom diaľkového prieskumu zeme. V prípade zhoršenia epidemiologickej situácie však môže rezort konať operatívne. V súčasnej situácii sa to však nepredpokladá.



Aj napriek rozsiahlym opatreniam, ktoré SR zaviedla v čase šírenia ochorenia COVID-19, bola podľa Hrežíka zo strany agrorezortu prípravná fáza pre štart kampane plne zabezpečená od 6. apríla. MPRV SR spolu s Pôdohospodárskou platobnou agentúrou (PPA) dôrazne vyzývajú žiadateľov, aby pri komunikácii so zástupcami rezortu v maximálnej možnej miere využívali elektronickú komunikáciu. Zamestnanci MPRV a PPA sa podľa Hrežíkových slov budú usilovať poskytnúť nevyhnutnú elektronickú asistenciu v súvislosti s podávaním jednotnej žiadosti pre rok 2020. Práve táto forma komunikácie prispeje k vyššej efektivite.



Hrežík upozornil, že v aplikácii IS GSAA pre žiadateľa nepribudli žiadne zásadné zmeny funkcionality, preto by žiadatelia z predošlých rokov nemali mať žiadne neočakávané problémy so zákresom svojich plôch a s následným vyplnením zoznamov poľnohospodárskych pozemkov a zoznamov poľnohospodárskych pozemkov s oblasťou ekologického záujmu.



Hrežík dodal, že do štvrtka bolo podaných približne 15 % očakávaných žiadostí a do samotného IS GSAA vstúpilo asi 33 % žiadateľov zo všetkých registrovaných žiadateľov. Zástupcovia rezortu žiadajú a odporúčajú žiadateľom v žiadnom prípade neodkladať podanie žiadosti na poslednú chvíľu, čo sa vzhľadom na nepredvídateľné okolnosti môže obrátiť v ich neprospech.