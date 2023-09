Agrorezort nemá informáciu o výskyte sršňa ázijského

Bratislava 3. septembra (TASR) - Agrorezort zatiaľ nemá informáciu o výskyte sršňa ázijského (Vespa velutina nigrithorax) na slovenskom území. Uviedol to pre TASR odbor komunikácie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR v reakcii na tohtotýždňovú informáciu Lesníckej ochranárskej služby (LOS) Banská Štiavnica o výskyte invázneho sršňa blízko slovenských hraníc.



"MPRV zatiaľ nedisponuje oficiálnou informáciou o výskyte sršňa ázijského na našom území. Slovenský zväz včelárov (SZV) však pravidelne v rámci prednášok a seminárov informuje včelárov, ako postupovať pri jeho prípadnom výskyte. Okrem týchto seminárov sa včelári na Slovensku inšpirujú včelármi z Francúzska a Španielska, ktorí pravidelne a intenzívne bojujú s výskytom tohto typu sršňa na ich území," spresnil agrorezort.



"SOŠ Pod Bánošom 80, Banská Bystrica, ako včelárska škola má už trojročný medzinárodný projekt určený pre prípravu na inváziu Vespa velutina nigrithorax, a to spolu s francúzskou, rakúskou a českou stranou. Materiály k tejto problematike sú sprístupnené zdarma na stránke www.blesabee.online," informoval predseda SZV Pavel Fiľo.



"Je dohodnutá spolupráca so Štátnou ochranou prírody (ŠOP) SR na analýzu nájdených exemplárov, ďalej s vedením Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Banskej Bystrici na zásahy. Je zároveň vytvorený je link na nahlasovanie výskytu sršňa," doplnil.



Avizoval, že 7. septembra sa uskutoční na pôde SOŠ Pod Bánošom informačno-školiaci seminár pre pracovníkov ŠOP a národných parkov zameraný na biológiu sršňa ázijského, jeho odlišovanie od sršňa európskeho, na spôsoby monitorovania a nahlasovania výskytu a spôsoby likvidácie primárnych a sekundárnych hniezd.



"Následne 8. septembra na základe vzájomnej spolupráce s Krajským riaditeľstvom HaZZ a ich ochote získať čo najviac vedomostí a zručností uskutočňujeme školenie pre profesionálnych členov hasičského zboru v Banskobystrickom kraji, prezenčne aj s ukážkami, ktoré získali počas projektu naši včelárski majstri a prizvaní traja profesionálni hasiči, ktorí sú zároveň aj včelármi," informoval.



"Títo ľudia sa nezúčastnili v rámci nášho projektu už minulý rok na praktických ukážkach a školeniach zameraných na monitoring a likvidáciu sršních hniezd a rátame s nimi ako s akčnou skupinou. Sršne ázijské videli na včelniciach vo Francúzsku, absolvovali školenie s akreditovanými školiteľmi a zúčastnili sa na zásahoch pri odstraňovaní sršních hniezd. Škola zakúpila aj potrebné vybavenie na likvidáciu hniezd. S on-line účasťou na informačnom seminári sme oslovili prostredníctvom predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja Ondreja Luntera aj predstaviteľov samospráv a obcí. Žiaľ, ich záujem nie je dostačujúci," dodal Fiľo.



LOS Banská Štiavnica tento týždeň na sociálnej sieti informovala, že minulý týždeň bol potvrdený prvý nález sršňa ázijského v Maďarsku, a to asi 10 kilometrov od Gabčíkova. "Spozornieť by mali najmä včelári, keďže väčšinu jeho potravy tvoria práve včely. Môžeme ho u nás očakávať už veľmi skoro. Predpokladalo sa, že prirodzeným šírením príde na naše územie až o niekoľko rokov. Zrejme došlo k skokovému šíreniu transportom nejakého tovaru alebo materiálu, pretože dosiaľ najbližší nález bol v Nemecku," zdôraznila LOS.



Vespa velutina nigrithorax je invázny druh pôvodom z Číny, ktorý bol do Európy zavlečený náhodne. Má veľký vplyv na populáciu dvojkrídlovcov a sociálnych blanokrídlovcov, predovšetkým na včely medonosné a predstavuje hrozbu pre európske včelárstvo.