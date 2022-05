Agrorezort nepovažuje za korektné, spochybňovať výberové konanie

Bratislava 19. mája (TASR) - Agrorezort nepovažuje za korektné spochybňovanie výsledku verejného výberového konania na post generálneho riaditeľa štátneho podniku Lesy SR. Uviedol to pre TASR odbor komunikácie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR, v reakcii na výzvu Nadácie Zastavme korupciu nevymenovať do funkcie šéfa Lesov SR Jána Marhefku.



"Mrzí nás postoj Nadácie Zastavme korupciu, pretože mohla priamo ovplyvniť výber generálneho riaditeľa štátneho podniku Lesy SR. Nadácia však ponuku MPRV SR, aby bol jej zástupca členom výberovej komisie za tretí sektor, odmietla s tým, že sa chce na výberovom konaní zúčastniť len ako verejnosť bez hlasovacieho práva," spresnilo ministerstvo pôdohospodárstva.



MPRV zdôraznilo, že rovnako počas výberového konania mohol zástupca nadácie klásť otázky uchádzačom, ani to však nevyužil. "Preto nepovažujeme za korektné spochybňovanie výsledku verejného výberového konania a hodnotenie morálneho kreditu jedného z uchádzačov na základe trestného oznámenia a medializovaných informácií o 'zlatom padáku'," podčiarkol agrorezort.



MPRV poznamenalo, že Marhefka je Nadáciou Zastavme korupciu označený za amorálneho za to, že podpísal kolektívnu zmluvu na ochranu zamestnancov pred možnými následkami straty zamestnania po delimitácii podniku Štátne lesy TANAP-u, zatiaľ čo na Mateja Vigodu (ďalší z kandidátov vo výberovom konaní a poverený riaditeľ Lesov SR, pozn. TASR) podali trestné oznámenie pre korupciu dodávatelia lesných prác v lesnom obvode, kde pôsobil.



Agrorezort dodal, že si nedovolí hodnotiť, kto z nich je morálnejší. "Pokiaľ neexistuje rozhodnutie súdu o nezákonne vyplatenom odstupnom Marhefkovi, platí prezumpcia neviny a rovnako nahliadame aj na Vigodu. Vždy sme považovali Nadáciu Zastavme korupciu za organizáciu, ktorá dohliada na dodržiavanie zákonov a princípov demokracie. V tomto prípade sa však javí, že preferuje jedného z kandidátov," dodalo MPRV.



Nadácia Zastavme korupciu vyzvala ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Samuela Vlčana (nominant OĽANO) nevymenovať za generálneho riaditeľa štátneho podniku Lesy SR kandidáta, ktorého odporučila výberová komisia, a to Jána Marhefku.