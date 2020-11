Agrorezort: Novela o nadobúdaní vlastníctva pôdy nie je ani absurdná

Bratislava 13. novembra (TASR) - Novela zákona číslo 140 z roku 2014 o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku nie je ani absurdná, ani zbytočná. Uviedol to pre TASR Daniel Hrežík z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR v reakcii na zverejnený podcast Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení (AZZZ) SR.Hrežík zdôraznil, že absurdá je situácia, do ktorej sa Slovensko dostalo. Jej výsledkom je, že hoci na Slovensku máme obrovské, až mamutie farmy, ktoré deň čo deň skupujú nové a nové farmy a desiatky hektárov pôdy, ale práve potravinová sebestačnosť Slovenska na strane druhej neustále klesá.Poznamenal, že európske dotácie a štátna pomoc farmárom nie sú manažérmi veľkých podnikov často využívané na produkciu potravín, ale na skupovanie ďalších a ďalších poľnohospodárskych podnikov (družstiev) a pôdy. Takéto subjekty dnes vlastnia tisícky hektárov pôdy a tú im teraz stačí draho prenajať a dosiahnuť jednoduchý zisk. Naopak, na druhej strane množstvo farmárov so záujmom o hospodárenie na pôde a prinášanie pridanej hodnoty sa k pôde nedokáže na úkor tohto systému dostať.Hrežík dodal, že Slovensko aj celá Európa má negatívnu historickú skúsenosť s obrovskými šľachtickými veľkostatkami, ktoré negatívne vplývali na sociálnu situáciu na vidieku (zamestnanosť, prístup k pôde) a spôsobili vlnu vysťahovalectva do zámoria, vyľudňovanie vidieka a jeho úpadok.doplnil.Predseda Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK) Emil Macho označil v Podnikateľskom podcaste od A po ZZZ túto novelu zákona za absurdnú a protiústavnú . Slovenské poľnohospodárstvo má omnoho väčšie problémy, ako ochranu malých farmárov pred veľkými za každú cenu.uzavrel Macho v podcaste AZZZ SR. Podľa neho ciele stanovené novelou nie je možné dosiahnuť.