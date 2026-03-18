< sekcia Ekonomika
Agrorezort: Novela zadefinuje kompetencie orgánov kontroly potravín
Táto potreba vyplýva zo správy Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) SR z roku 2023 s názvom Kontrola bezpečnosti potravín v SR, priblížil v predkladacej správe agrorezort.
Autor TASR
Bratislava 18. marca (TASR) - Kompetencie orgánov úradnej kontroly potravín sa spresnia a jednoznačne zadefinujú. Vyplýva to z návrhu novely zákona o potravinách z dielne Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR, ktorým by sa v pondelok 23. marca mala zaoberať na svojom rokovaní Hospodárska a sociálna rada (HSR) SR.
„Cieľom návrhu zákona je jednoznačne a transparentne definovať kompetencie orgánov úradnej kontroly potravín. Táto potreba vyplýva zo správy Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) SR z roku 2023 s názvom Kontrola bezpečnosti potravín v SR. V nej kontrolný úrad identifikoval existenciu tzv. šedých zón, teda prevádzok, ktoré sú síce podľa NKÚ riadne kontrolované, avšak aktuálne znenie zákona o potravinách vymedzuje kompetencie príslušných orgánov nedostatočne a nejasne,“ priblížil v predkladacej správe agrorezort.
MPRV podotklo, že doterajšie opatrenia na riešenie uvedených nejasností realizované formou dohody o spolupráci medzi Štátnou veterinárnou a potravinovou správou SR a Úradom verejného zdravotníctva SR nemajú charakter trvalého a zákonom upraveného riešenia.
„Navrhované právne ukotvenie kompetencií v rámci návrhu zákona prispeje k zabezpečeniu jednotného, efektívneho a bezproblémového výkonu kontrolných činností, zvýši právnu istotu a zároveň posilní dôveru verejnosti v systém úradnej kontroly potravín,“ zdôraznilo MPRV.
Agrorezort doplnil, že návrh zákona sa predkladá s rozpormi s Klubom 500, Potravinárskou komorou Slovenska, Republikovou úniou zamestnávateľov, Zväzom obchodu SR a Slovenskou asociáciou moderného obchodu.
