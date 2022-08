Agrorezort odmieta propagandu, dostupnosť potravín je prioritou

Bratislava 25. augusta (TASR) - Agrorezort odmieta politickú propagandu, dostupnosť potravín je jeho prioritou. Uviedol to odbor komunikácie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR v reakcii na štvrtkové vyjadrenia predsedu Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov (SZPCC) Milana Lapšanského.



MPRV priblížilo, že z iniciatívy ministra pôdohospodárstva Samuela Vlčana (nominant OĽANO) sa v stredu (24. 8.) konalo na pôde agroministerstva stretnutie so zástupcami potravinárov. Medzi prítomnými nechýbal ani Milan Lapšanský, predseda SZPCC.



Napriek informáciám, ktoré na stretnutí zazneli a ktoré agrorezort prezentuje niekoľkokrát týždenne, Lapšanský opäť podľa ministerstva pôdohospodárstva zneužil svoju pozíciu v SZPCC a šíri politickú propagandu proti súčasnej vláde Eduarda Hegera (OĽANO).



Vláda SR podľa MPRV neignoruje súčasnú situáciu, ktorej sú vystavení občania Slovenska vrátane podnikateľských subjektov v poľnohospodárstve a potravinárstve.



MPRV podčiarklo, že v spolupráci s Národným poľnohospodárskym a potravinárskym centrom vyčlenilo prostriedky v celkovom objeme 8 miliónov eur na tzv. mimoriadnu pomoc pre potravinárov. Od konca apríla do 10. júna 2022 mohli potravinári vyplniť dotazník, na základe ktorého im MPRV SR poskytlo mimoriadnu finančnú pomoc v situácii extrémneho zdražovania. Na základe dát z tohto dotazníka mimoriadnej pomoci plánuje MPRV SR aktivovať schému štátnej pomoci z prostriedkov štátneho rozpočtu. Ide o mimoriadny dočasný rámec pre potravinárov a peniaze sa k nim dostanú najneskôr do konca roka 2022.



Návrh novej schémy štátnej pomoci bol podľa agrorezortu už konzultovaný s Protimonopolným úradom (PMÚ) SR, aktuálne sa finalizujú podklady pre notifikačný proces a následne bude schéma prostredníctvom PMÚ zaslaná na spomínanú notifikáciu Európskej komisii. Na túto pomoc MPRV SR predbežne plánuje vyčleniť ďalších 8 miliónov eur.



Čo sa týka pomoci so zabezpečením dostatku energie pre potravinársku výrobu, MPRV SR pripravilo "Návrh na zabezpečenie dostatočného množstva energií a ich dodávok do potravinárskeho priemyslu", ktorý už predložilo na rokovanie vlády po konzultácii s Ministerstvom hospodárstva SR.



SZPCC uviedol, že ak štát nepomôže, cena chleba a pečiva vzrastie na historické úrovne. Ceny energií nútia pekárov zvyšovať odbytové ceny a rozmýšľať aj o zastavení výroby. Pekári pri vysokých cenách energií totiž prestávajú byť schopní garantovať kontrakty.



"Dodávatelia energií začali od pekárov, cukrárov a cestovinárov pýtať zálohy na energie. Pýtame sa, kde na to máme zobrať? Štát sa na nás doslova vykašľal počas pandémie, od začiatku vojny nebol schopný nijako pomôcť a my nedisponujeme žiadnymi rezervami. Reťazce platia 14 až 30 dní po dodaní tovaru. Za 1. polrok bola väčšina našich prevádzok v strate a straty sa každým mesiacom navyšujú. Už v apríli tohto roka sme predstavili čiastkové riešenie situácie agroministrovi aj premiérovi a tí neboli schopní dodnes spraviť absolútne nič. Nové kompenzačné schémy pre potravinársky sektor stále neexistujú," zdôraznil Lapšanský.