< sekcia Ekonomika
Agrorezort: Platby pre poľnohospodárov nie sú ohrozené
Rokovanie na najvyššej úrovni zároveň podľa agroministerstva potvrdilo, že Európska komisia (EK) aj slovenská strana postupujú koordinovane, odborne a bez politických hier.
Autor TASR
Bratislava 28. apríla (TASR) - Žiadne platby pre slovenských poľnohospodárov ani pre rozvoj vidieka nie sú ohrozené. Uviedol to pre TASR odbor komunikácie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR v reakcii na pondelkové (27. 4.) vyjadrenia opozičného hnutia Progresívne Slovensko (PS) k akreditácii Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA).
„Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a Pôdohospodárska platobná agentúra dôrazne odmietajú a dementujú nepravdivé a zavádzajúce tvrdenia predstaviteľov opozície a niektorých médií, ktoré sa v posledných dňoch objavujú vo verejnom priestore. Ide o účelové šírenie paniky a pokus zneužiť citlivú tému financovania slovenského vidieka na lacný politický zisk,“ uviedol agrorezort.
„Na základe pondelkového rokovania štátnej tajomníčky s riaditeľkou DG AGRI priamo v Luxemburgu opätovne a jednoznačne deklarujeme: žiadne platby pre slovenských poľnohospodárov ani pre rozvoj vidieka nie sú ohrozené,“ podčiarklo MPRV.
Rokovanie na najvyššej úrovni zároveň podľa agroministerstva potvrdilo, že Európska komisia (EK) aj slovenská strana postupujú koordinovane, odborne a bez politických hier. „O to viac považujeme za nezodpovedné, že časť opozície namiesto vecnej diskusie vedome šíri dezinformácie, ktorým často sama nerozumie, a zbytočne zneisťuje slovenských poľnohospodárov,“ zdôraznil agrorezort.
„Dôrazne vyzývame opozičných predstaviteľov, aby prestali zneužívať túto tému na politické útoky a aby sa zdržali neodborných vyjadrení, ktoré poškodzujú nielen reputáciu Slovenska, ale aj dôveru poľnohospodárov v stabilitu systému podpôr,“ uviedlo agroministerstvo.
MPRV a PPA budú podľa odboru komunikácie aj naďalej konať zodpovedne, v úzkej spolupráci s európskymi partnermi a v záujme slovenských farmárov, bez ohľadu na politický tlak či mediálne kampane.
Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Richard Takáč (Smer-SD) by mal pre obsah listu od EK týkajúceho sa akreditácie PPA odstúpiť zo svojej ministerskej funkcie. Uviedli to 27. apríla na brífingu predseda PS Michal Šimečka, predsedníčka poslaneckého klubu PS Zuzana Mesterová a Peter Horný, ktorý sa v PS venuje pôdohospodárstvu. PS má podľa ich slov list EK k dispozícii.
„Máme k dispozícii list EK, z ktorého jasne vyplýva, že minister Takáč klame a že v podstate ani nevie vyriešiť dôvody, pre ktoré EK žiada pozastavenie licencie (akreditácie, pozn. TASR), pretože ich sám spôsobil a spôsobil ich sám vlastnými personálnymi nomináciami,“ spresnila Mesterová.
